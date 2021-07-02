الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لجنة الكونجرس المختصة تعدّل عقوبات «السيل الشمالى - 2»

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

وافقت لجنة الاعتمادات في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي على تعديل يلغي قرار الإدارة الأمريكية التراجع عن العقوبات المفروضة على مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أوضح معد التعديل وممثل الحزب الديمقراطي مارسي كابتور، أن "التعديل سيلغي قرار التراجع عن العقوبات على خط الأنابيب المذكور في السنة المالية 2022"، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على التعديل من قبل اللجنة بالإجماع.

 

يشار إلى أن التعديل يجب أن ينظر في مجلسي النواب و الشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في  شهريونيو الماضي، أنه "يعتبر استكمال خط الأنابيب أمرا واقعا".

 

بدوره، رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بقرار الإدارة الأمريكية استبعاد "السيل الشمالي 2" مؤقتا من حزمة العقوبات.

 

وحسبما أفادت  وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية،  "السيل الشمالي-2"، مشروع روسي أوروبي لمد أنبوبي غاز طبيعي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر قاع البلطيق إلى ألمانيا.

 

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، وفي مايو الماضي فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على الشركة المشغلة للمشروع ومديرها العام ماتياس وارنيغ، لكنها أعفتهما من هذه العقوبات لاحقا.

 

وفي وقت سابق اليوم،  على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي،  وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتهاء من مد الأنبوب الأول من "السيل الشمالي- 2"، فيما سيتم الانتهاء من مد الأنبوب الثاني وذلك في غضون شهرين.

 

جدير بالذكر أنه عن موعد بدء ضخ الغاز، قال بوتين إن "توقيت بدء الإمداد سيعتمد على المنظم الألماني".

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