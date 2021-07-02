خبراء يوصون بتشجيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية

أكد الدكتور هاني سويلم، المدير العام لقسم الهيدرولوجيا الهندسية ومجلس اليونسكو للتغيرات الهيدرولوجية وإدارة الموارد المائية في جامعة آخن بألمانيا٬ أهمية دراسة الإدارة المستدامة لموارد المياه والتي لا تلقى رواجًا كبيرًا بين الدارسين.

وأشار "سويلم"، خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية٬ عبر الإنترنت عن دور التعليم عن بُعد في التنمية الريفية والزراعة المستدامة في مصر٬ إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات مثل نقص المياه الذي سيؤثر على المنطقة كلها، وتحدي استصلاح الأراضي وتوفير تكنولوجيات حديثة مثل نظام الاستزراع المائي.

ولفت إلى عدد من التحديات التي تواجه المتخصصين في تدريس هذه التكنولوجيات الحديثة للطلاب، ولهذا قام بتسليط الضوء على أهمية إتاحة الدورات الإلكترونية المفتوحة Massive Open Online Course (MOOC) والتي يعتمد عليها أيضا مشروع DeVilag.

كما قدم بعض الأساليب المستخدمة حديثًا في التدريس عبر الإنترنت مثل "Gamification" أو ما يعرف ب"التلعيب" و "Virtual Learning" أو "التعليم الافتراضي"، إذ عرض أهمية التلعيب في التعليم لزيادة التحفيز والدعم في مجال التعلم. وأخيرًا تطرق إلى شرح تقنية التعلم في بيئة افتراضية عن طريق الأفاتار Avatar والذي يتيح للطلاب والمدرسين التواجد بصورة افتراضية في مكان واحد متجسدين في شكل الأفاتار.

وفي كلمته، تطرق الدكتور حسين العاطفي، وزير الري الأسبق والأمين العام للمجلس العربي للمياه، إلى بعض التحديات والفرص التي تواجه القطاع الزراعي في مصر والطرق المختلفة المستخدمة في التنمية الريفية المستدامة والزراعة، وأشار إلى بعض التوصيات التي يمكن اتباعها في المستقبل. وتناول بالشرح أهمية التعلم عبر الإنترنت، موضحًا أهمية تطبيق الطرق غير التقليدية للتنمية الريفية والزراعية. كما تحدث عن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق هذه الطرق غير التقليدية مثل عدم التواصل الفعال واعتماده بنسبة كبيرة على البُعد النظري.

وأوصى الدكتور حسين العاطفي بأهمية بناء القدرات وبناء شراكات وتعاون بين مختلف القطاعات الوطنية والدولية، وأيضًا أهمية تشجيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية ورقمنه البنية التحتية الذكية للمياه والزراعة.

من جانبه، عرض الدكتور محمد عبد ربه، المدير التنفيذي لمركز بحوث التأقلم مع التغيرات المناخية بجامعة الإسكندرية، تأثير التغيرات المناخية على الوضع الحالي للزراعة والتنمية الريفية في مصر والتحديات التي تواجه التعليم عن بعد، وكيفية تحسين نتائج التعليم عن طريق التعليم المدمج.

وتطرق إلى شرح أهمية الزراعة غير التقليدية والتنمية الريفية المستدامة والتي تتطلب نهجًا تعليميًا غير تقليديًا في تدريسها ومنها التعلم الهجين Hybrid Education الذي يتيح للطلاب مرونة كبيرة في العملية التعليمية، لافتًا إلى عدد من التحديات في هذا الإطار منها التحديات التكنولوجية مثل عدم توافر إنترنت سريع عند كل الشرائح، وتحديات منظوميه وفكرية مثل التغلب على فكرة عدم كفاءة التعلم عن بعد بالمقارنة بالتعليم التقليدي، وتحديات تعليمية مثل خلق بيئة تعليمية تسمح بالمشاركة والتفاعل. كما أوضح أهمية الاهتمام بتصميم الكورس التعليمي وأهمية كفاءة صياغة الأهداف التعليمية الخاصة بكل كورس وليس فقط التكنولوجيا المستخدمة في التدريس.

وفي ختام الندوة، قدم ممثلون عن الجامعات المصرية المشاركة في مشروع DeVilag عروضا تقديمية عن البرامج التعليمية المطورة في إطار المشروع والأهداف الخاصة بكل برنامج، وشروط القبول الخاصة بكل برنامج والدرجة الأكاديمية الممنوحة للطلاب، والدورات الإلكترونية المفتوحة MOOCs التي سيتم تطويرها في إطار كل برنامج دراسي.

لقطة من الندوة