البرتغال تعيد حظر التجول الليلى فى 45 بلدية

قررت البرتغال إعادة فرض حظر التجول الليلي في 45 بلدية - بينها لشبونة - اعتبارا من اليوم الجمعة، وذلك بعد تزايد انتشار وباء "كوفيد- 19" بسبب متحور "دلتا".

وقالت وزيرة الدولة في الحكومة البرتغالية ماريانا فييرا دا سيلفا إن "حظر التنقل سيطبق على الطرقات العامة في المناطق الأكثر تضررا من حيث نسبة الإصابات بالفيروس، وبينها العاصمة البرتغالية وبورتو"، وأوضحت في مؤتمر صحفي أن الحظر سيطبق يوميا من الحادية عشرة ليلا وحتى الخامسة صباحا.

وأشارت إلى أن الوضع تدهور الأسبوع الماضي مجددا، وأن الشروط غير متوافرة للقول إن الوباء تحت السيطرة.

وتخطت الإصابات بالفيروس في البرتغال عتبة الألفي حالة جديدة خلال 24 ساعة، وهو أعلى مستوى يسجل منذ منتصف فبراير حين كانت البلاد تخضع للإغلاق العام.

وتسبب انتشار متحور "دلتا" بانتشار العدوى في البلاد في الأسابيع الماضية.

وتلقى نحو 50% من السكان الجرعة الأولى من لقاح كورونا بينما استكمل 32% منهم التلقيح، حسب الإحصاءات الرسمية التي أكدت إصابة أكثر من 882 ألف شخص، توفي منهم 17 ألفا، وذلك من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 10 ملايين نسمة.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.