البرازيل تسجل 65163 إصابة و2029 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 65163 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2029 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل حسب الاحصاءات الرسمية أكثر من 18 مليونا و622 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 521 ألف حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند، والأولى في أمريكا اللاتينية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا.

وفي سياق متصل ، يواجه رئيس البرازيل جايير بولسونارو اتهامات تتعلق بغض الطرف عن وجود فساد محتمل في صفقة لشراء لقاحات مضادة لكورونا، مما يزيد من التهديدات الموجهة له كرئيس، منها اتخاذ خطوة للتوصية بتوجيه تهمة جنائية له.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية ، أن تلك المزاعم أضافت زخما لحملة الإقالة التي تقودها المعارضة، مؤكدة أنها تركت حلفاء بولسونارو بالكونجرس البرازيلي يقيمون التكاليف التي سيتكبدونها نتيجة لدعمه.

ووصف بولسونارو-الذي استهدفته احتجاجات واسعة النطاق خرجت الى الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة، وفقا للصحيفة- لجنة الكونجرس التي تحقق في تحرك الحكومة البرازيلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بـ"الفعل الوطني المشين" الذي يهدف إلى تقويض إدارته.

ولفتت الصحيفة إلى أن جلسات الاستماع بالكونجرس البرازيلي- التي بثها التليفزيون الوطني على مدار شهرين- ركزت بشكل كبير على أسباب تجاهل وزارة الصحة لفرص شراء لقاحات مضيفة أن بولسونارو سعى باستمرار لفرض "هيدروكسي كلوروكين"، وهو عقار مضاد للملاريا أثبتت دراسات أنه غير مجد في علاج "كوفيد-19".

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا بوزارة الصحة البرازيلية قال في شهادته أمام الكونجرس أنه واجه ضغوطا لإجازة استيراد لقاح /كوفاكسين/ الهندي، موضحة أن الفواتير شابتها بعض المخالفات، لاسيما فيما يتعلق بتقديم دفعة أولى بقيمة 45 مليون دولار إلى شركة يقع مقرها في سنغافورة.