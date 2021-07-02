نائب محافظ سوهاج يتفقد عددا من المشروعات فى جهينة

قام أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المشروعات بنطاق مركز جهينة؛ لمتابعة سير العمل بتلك المشروعات، والوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات ، بحضور أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة جهينة، والدكتور سلام على شورى متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP .

وبدأ نائب المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة بني وشاح والتى يبلغ طولها ١١ كم، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 50 % تقريبا، ضمن المشروع القومى لتبطين الترع والذي يشمل 5 ترع بنطاق مركز جهينة، كما تفقد نائب المحافظ أعمال إنشاء محطة مياه جهينة على مساحة 6 أفدنة ، بطاقة إنتاجية 40000 م3 / اليوم ، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 25 %.

شملت جولة نائب المحافظ بمركز جهينة كذلك تفقد أعمال محطة الصرف الصحي بنجع عبد الصمد على مساحة 400 م2، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 80%، وتخدم حوالي 10000 نسمة.

واختتم "القاضى" جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى جهينة المركزى، والتى بلغت نسبة التنفيذ بها 85%، موجها بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من تلك المشروعات، والالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمواقع العمل.



فيما أعلنت محافظة سوهاج عن استئناف فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" والتي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، حيث نظمت المحافظة أولى الجولات الميدانية لمجموعة من شباب وفتيات المحافظة إلى مركز ومدينة المراغة، للتعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة ".

وتضمنت الجولة تفقد أعمال إنشاء الوحدة الاجتماعية بجزيرة الشورانية، ومشروع الصرف الصحي لقرية بني هلال، ومجمع المدارس التجريبية بنجع الماسخ، وأشاد الشباب بما شاهدوه من مشروعات تعد نقلة نوعية كبيرة لخدمة أبناء مركز المراغة، والتي ستوفر لهم العديد من الخدمات والمرافق الأساسية من " الطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والتعليم، وغيرها من الخدمات".

ومبادرة "من حقك تعرف" تم اطلاقها برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات، وتنمية روح الانتماء لدى الشباب .