عمان: الاتحاد الأوروبى يرفع قيود السفر عن الأردنيين بعد تحسن المؤشرات الوبائية

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر رسمياً رفع قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا المفروضة على الأردن اعتباراً من الخميس.



وأوضحت وزارة الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن هذا القرار يأتي نتيجة تحسن المؤشرات الوبائية في الأردن، والاتصالات والجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة وسفارات المملكة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وعلي صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة العمانية 1959 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة بالسلطنة 270 ألفا 504 حالات.



وأشارت الوزارة - في بيان، نقلته وكالة الأنباء العمانية، إلى شفاء 2127 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 236 ألفا و988 حالة بنسبة تصل إلى87.6%، بالإضافة لتسجيل 40 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات 3140 حالة.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.