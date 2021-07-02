حريق داخل مخبز دون خسائر بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في مخبز بعقار بمنطقة ترعة الشابوري، بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا بنشوب حريق في أحد العقارات، بحي شرق شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وتبين نشوب حريق في مخبز بمنزل بشارع ترعة الشابوري.



وعلى الفور جرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون أي خسائر في الأرواح، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفى سياق متصل سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب فى مصنع للفايبر بمنطقة أبوالغيط بالقناطر الخيرية، دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والعقيد هيثم شحاته وكيل الحماية، ورجال الحماية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق نشب بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، وأن المصنع مقام على 500 متر مربع، مكون من دور أرضي وطابقين علويين، كما أن الحريق نشب بالمصنع كله، ولا يوجد خسائر بالأرواح، كما أنه يوجد بجواره منزل من الجهة اليمنى ومصنع من الجهة اليسرى، وبفضل جهود رجال الحماية جرى منع امتداد النيران لهما، فيما أمرت نيابة القناطر بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.