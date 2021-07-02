الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء السودان يؤكد دعمه للجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد

حمدوك
حمدوك

 أكد رئيس مجلس مجلس الوزراء في السودان الدكتور عبد الله حمدوك، دعمه للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، من أجل القيام بدورها وأداء مهامها، فى تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن.


واستقبل محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، رئيس مجلس الوزراء السوداني، خلال زيارته مساء اليوم الخميس اللجنة، بمقرها بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم.


وشدد حمدوك، خلال مخاطبته أعضاء اللجنة، على أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، تعتبر قرارات قاسية ولكنها ضرورية لإصلاح الاقتصاد وإزالة نشوهاته، داعيا كل المكونات لمناقشة تلافي آثارها على المواطن.


وأكد استعداده لاتخاذ اي قرار من أجل خدمة ومصلحة المواطن، موضحا أنه لا يحمل أية أجندة خاصة لتحقيق مكاسب سياسية، وإنما تمثل مصلحة المواطن همه الأول.


وأوضح أن بداية هذا الشهر ستشهد تدفق موارد كبيرة للسودان سيتم استثمارها في توظيف الشباب، معربا عن سعادته بالتفاف أعداد كبيرة من الشباب، حول لجنة إزالة التمكين.


من جانبه، أكد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، على الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة، فى المحافظة على مقدرات الشعب السوداني وحماية مكتسبات ثورة ديسمبر، وحث أعضاء اللجنة على مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة لإنجاز المهام الكبيرة التي تنتظرها.


ووصف الفكي سليمان، زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر اللجنة واجتماعه بمقرريتها وأعضائها، بالتاريخية.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 49 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 وفيات، فيما تعافت حالة واحدة.


وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان  عن التقرير الوبائي ليومي أمس وأول أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.


وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 36 ألفا و 709 حالات، بينها 2760 وفاة، و30 ألفا و543 شخصا تعافوا.


وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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وائل لطفي

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