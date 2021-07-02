السودان يسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 وفيات، فيما تعافت حالة واحدة.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي ليومي أمس وأول أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.



وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 36 ألفا و709 حالات، بينها 2760 وفاة، و30 ألفا و543 شخصا تعافوا.



وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تقديم منح قيمتها 120 مليون دولار، لتمويل إعفاء السودان من ديون صندوق النقد الدولي.

واعتبرت الخزانة الأمريكية، أن إجراءات السودان تفتح باب التمويل المطلوب الذي يساعد على النمو الشامل، وفقًا لقناة "العربية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت الشهر الماضي، أنها قررت إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان.

وقالت الوزارة في بيان إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عدل لائحة عقوبات الحكومات القائمة على الإرهاب و ألغى تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب".

وأوضحت أن "القرار هذا يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في ديسمبر من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة"، مشيرة إلى أن الوثيقة ستدخل حيز التنفيذ رسميًا يوم 20 مايو بعد نشرها في السجل الفيدرالي.

وبموجب هذا القرار سيتم رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، و يسمح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية و الأدوية و المعدات الطبية.