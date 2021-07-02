محافظ مطروح يكشف حقيقة إغلاق مسرح الساحل الشمالى

نفي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ما أثير من أخبار عن قيامه بإصدار قرار بإغلاق مسرح الساحل الشمالي أثناء وجود فريق الفنان أشرف عبدالباقي لتقديم مسرحية "ليلة العمر".



وأكد المحافظ في تصريحات لـ"الدستور" أن اللجان الأمنية المشكلة أفادت بعدم تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية بعد فحص ومراجعة الاشتراطات المهنية في المسرح وتم علي الفور إغلاقه من قبل اللجنة المشكلة .



وأشار محافظ مطروح إلي أنه تم تحرير مخالفة لهم لعدم تطبيق الإشتراطات المهنية حفاظًا علي سلامة الجمهور ومقدمي المسرحية، مؤكدا أنه في حالة تطبيق الاشتراطات المهنية الخاصة بتشغيل المسرح سيتم منحهم رخصة التشغيل.

وكان قد أعلن شعيب عن أنه تجرى الاستعدادات على قدم وساق بالمحافظة لإقامة أول مهرجان للهجن بمطروح بمدينة العلمين بالتعاون مع دولة الامارات الشقيقة في عُرس تراثي كبير يليق بتاريخ وتراث محافظة مطروح وبحضور نخبة من ضيوف مصر من الدول العربية وعدداً من الشخصيات الهامة وممثلى القبائل العربية والمهتمين بسباق الهجن والتراث العربى بمصر.



وأكد الدكتور حمد شعيب رئيس لجنة الحفاظ على التراث بالمحافظة ومنسق عام المهرجان على حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتبنيه لفكرة تنظيم مهرجان للهجن بالمحافظة على غرار مهرجانات الهجن الدولية.

وأوضح أن يشارك في فعاليات المهرجان محبو وهواة رياضات ركوب الهجن لاستثمار الهجن التي تشتهر بها المحافظة في تنشيط ودعم السياحة الصحراوية مع الحفاظ على التراث والهوية الثقافية لأبناء البادية. وتم الاتفاق على إقامة مضمار للسباقات بمدينة العلمين، وأخر بمدينة السلوم يتم إعدادهما حاليا .



وأشار محافظ مطروح إلي وضع كل امكانيات المحافظة ودعمها لإنجاح هذا المهرجان بهدف التسويق والترويج للمحافظة ووضعها على خريطة هذا النوع من السباقات.