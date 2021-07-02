اللقاء الأول لمشروع «أبدا حلمك» بأسوان (صور)

عقد أول لقاء للمقبولين بمشروع "أبدا حلمك" بمحافظة أسوان، بمسرح فوزى فوزى "المسرح الصيفى"، مع اللجنة المكونة من المخرج أحمد طه المدير الفنى للمشروع، والمخرج خالد أبو ضيف، والناقد محمد الروبى رئيس تحرير مجلة "مسرحنا".



وأشار المخرج أحمد طه المدير الفنى لمشروع "أبدا حلمك"، إلى أن المسرح علم وتطور فى العالم وأن التدريبات بالمشروع لرفع كفاءة المتقدمين، ويهدف عدد من المحاور الاساسية وهى السعى لعمل ممثل شامل "رجل مسرح"، وتحدث عن مدارس التمثيل، الموسيقى وما تشمله من "نغمات، تنظيم النفس، السلم الموسيقى، الحركة الموسيقية".

وأضاف أن الرقص جزء من المسرح وهى الخيال البصرى وتوجد مدارس للرقص، أما السنغرافيا وتشمل "تجميعة الديكور والملابس والاكسسوار"، الدرما وطريقة الإلقاء واللغة سواء عامية أو باللغة العربية.

كما شدد على ضرورة الالتزام خلال فترة التدريب والتى من المقرر أنها ستبدأ أول شهر أغسطس وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وسيتم عمل تقارير عن المتدربين شهريا من قبل المدربين.



وينقسم المشروع إلى ثلاثة مراحل: المرحلة النظرية، والتدريب على خشبة المسرح، ومشروع التخرج".

وقام طه بعمل عدد من التدرببات البسيطة والصغيرة على خشبة المسرح لمعرفة التركيز والثبات الانفعالى لدى المتدربين.



وتحدث "الروبى" عن تجربة "أبدا حلمك" وكيف بدأت فكرة المشروع، وأن المشروع يهدف إلى تعلم التمثيل على أسس علمية ومن خلال فترة التدريب يعرف تفاصيل الخشبة، والديكور لكى يكون ممثل جيد، وأن الفن أهم وسيلة لتغير العالم.

وتحدث أبو ضيف عن تحربة "أبدا حلمك" بمحافظة أسيوط، وقابلهم عدد من المشاكل أتم تخطيها ونجح المشروع وإخراج عدد من الشباب تعلمو ليكونو ستة وعشرون فرقة ليثرو الحركة المسرحية بأسيوط.

واستكمل أن "أبدا حلمك" لم يقضِ على الفرق؛ بل أضاف وقدموا عرض على مسرح الجمهورية شاهدته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

مشروع أبدا حلمك بأسوان

مشروع أبدا حلمك بأسوان

مشروع أبدا حلمك بأسوان

مشروع أبدا حلمك بأسوان

مشروع أبدا حلمك بأسوان

مشروع أبدا حلمك بأسوان

مشروع أبدا حلمك بأسوان

مشروع أبدا حلمك بأسوان

مشروع أبدا حلمك بأسوان

مشروع أبدا حلمك بأسوان

مشروع أبدا حلمك بأسوان

مشروع أبدا حلمك بأسوان

مشروع أبدا حلمك بأسوان