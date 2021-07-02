الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يرصد 3 بؤر للمتحور الهندى دلتا بالدار البيضاء والقنيطرة

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في المغرب سعيد عفيف ظهور ثلاث بؤر بالدار البيضاء للمتحور الهندي دلتا، ورابعة بمدينة القنيطرة.


ونقلت صحيفة (الأحداث) المغربية عن عضو اللجنة القول إن السلطات الصحية اتخذت جميع الإجراءات الصحية لتطويق اتساع رقعة الإصابات بهذا المتحور المتميز بسرعته في الانتشار بنسبة 70% أكثر من المتحور البريطاني.


وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أنها ستعود الى الاجتماع عن بعد وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في أعداد الحالات المصابة وكذلك الحالات الحرجة، كما وجهت الصحة المغربية ثلاثة تحذيرات خلال الأسبوع الماضي بعد أن سجلت ارتفعا ملحوظا في أعداد الاصابات والوفيات.

 

وحذرت وزارة الصحة المغربية من انتكاسة وبائية بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات والحالات الحرجة والوفيات بفيروس كورونا في البلاد.


وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن الارتفاع يرجع إلى حالة التراخي الملحوظ وعدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، خاصة بعد التخفيض التدريجي لإجراءات الحجر الصحي الليلي، وبداية العطلة الصيفية وفتح الحدود.


وأضافت وزارة الصحة، أن رفع القيود تدريجيا لا يعني انتهاء جائحة كورونا وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، بل يستلزم ذلك مشاركة الجميع في مواجهة هذه الجائحة بكل مسؤولية و للخروج إلى بر الأمان، وتحقيق المناعة الجماعية خاصة بعد تلقيح ما يقارب الـ10 ملايين مواطن بالجرعة الأولى وأكثر من 9 ملايين بالجرعة الثانية.


وطالبت الوزارة المواطنات والمواطنين بضرورة الحيطة والالتزام الشديد بالإجراءات الوقائية من ارتداء للكمامة، واحترام التباعد الجسدي، وتجنب التجمعات غير الضرورية، وذلك لتجنب أي انتكاسة قد تعيد المغرب إلى نقطة الصفر من جديد، ولتفادي تدهور الوضعية الوبائية خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة للفيروس تتميز بسرعة الانتشار وانتقال العدوى.


من جهته، قال وزير الصحة خالد آيت طالب: "إننا سنكون مضطرين، إذا لزم الأمر، لتشديد القيود رغم ما لذلك من تأثير سلبي على العديد من القطاعات".

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