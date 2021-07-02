نقابة المهن التمثيلية تحذر من ورش التدريب ومكاتب الكاستنج

حذرت نقابة المهن التمثيلية من الكيانات التي تدعي تعليم الشباب فنون التمثيل بمختلف أنواعها، مثل ورش تدريب التمثيل ومكاتب الكاستنج وغيرها، مؤكدًا أنها تهدف للنصب على الشباب

وقالت النقابة، في بيان لها: "وردت للنقابة الكثير من الشكاوي بخصوص وجود بعض الكيانات التي تحتال على الشباب الراغبين في القيام بأعمال فنية مختلفة مستغلين رغبتهم الطامحة لتحقيق الشهرة السريعة واستغلالهم بصورة تسيئ لشرف المهنة".

وأضافت: "لذا تهيب نقابة المهن التمثيلية بجمهور مصر العظيم من هواة الفن وعشاقة أن يتوخی الحذر من عمليات النصب والاحتيال و غيرها من الأمور التي لا يقبلها المجتمع المصري أو القانون والتي تستغل احلام وطموح البسطاء بالابتزاز تحت ضغط دوافع الأمل والرغبة في تحقيق الشهرة والنجومية في مجال التمثيل".



وتابعت: "يحذر مجلس نقابة المهن التمثيلية الجميع من التعامل مع هذه الكيانات سواء بعض الورش ومكاتب الكاستينج وما شابهما من كيانات تدعي كذبا القدرة على استخراج تصاريح العمل بمجال التمثيل وتدعي القدرة على الحصول على موافقات مجلس نقابة المهن التمثيلية وهو ما يعرض هذه الكيانات للمسائلة القانونية".

واختتمت: "إن النقابة كيان له إدارته وقراراته الخاصة وورشته الرسمية المتخصصة والمؤهلة لاستخراج هذه التصاريح وبالتالي فهي لا تعترف بما دون ذلك من طرق وأبواب خلفية.. آملين جميعا أن يوفقنا الله لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".