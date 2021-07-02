الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تسجل 106 وفيات جديدة بكورونا.. والحصيلة الإجمالية تتخطى 15 ألفًا

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 106 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و65 حالة.


وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه جرى تسجيل 6776 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 426 ألفا و879 حالة.


وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل شفاء 1880 حالة من الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء الماضي ، أنه تم تسجيل 5921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 420 ألفا و103 حالات.


وأضافت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 116 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 آلفا و959 حالة.


وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 2261 حالة من الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية.

 

وكانت مددت الحكومة التونسية، ساعات حظر التجول ليلا في مسعى لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا بعدما سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس.

 

وكان العزل العام السابق العام الماضي قد نجح إلى احتواء الفيروس لكنه سبب ألما اقتصاديا كبيرا في بلد قوضت فيه المصاعب الاقتصادية الثقة في حكومات ديمقراطية متعاقبة.

 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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