إنقاذ فتاة فى حلوان من الشارع وايداعها بدار رعاية

أعلنت مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" إحدى المؤسسات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التعامل مع البلاغ الوارد إلى المؤسسة عن وجود فتاة في منطقة حلوان حالتها النفسية والصحية سيئة جدا.



وأكدت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه قد تم على الفور التعامل مع الفتاة، ومن ثم نقلها للدار لتلقى الرعاية الصحية، و جارٍ التعامل والمتابعة من الفريق الطبي والأخصائيين بالمؤسسة لإعادة تأهليها نفسيًا ودمجها فى المجتمع مرة أخرى.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على التطوير المؤسسي لدور الرعاية، حيث وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمساهمة فى تطوير 40 مؤسسة كبيرة بمنهجية معينة، لكي تضم هذه الدور فيها كل احتياجات الأطفال.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم العمل على توفر بيئة تنموية تحتوي على أماكن ليست فقط للإقامة، ولكن أيضا للرياضة والفن والمسرح، وأيضا مكان للتغذية، وإلكترونيات وتوفير مساحات خضراء بدور الرعاية، بالإضافة إلى أماكن للمشرفين، حيث العمل على توفير بيئة داعمة لهم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التعامل مع الحالات التى رفضت الانتقال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتوجه للوحدات الاجتماعية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية للحصول على كافة الخدمات.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة العمل مع الكبار بلا مأوى 2019 وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال 17 وحدة مجهزة بها أخصائي اجتماعي ونفسي.