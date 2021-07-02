الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام فعاليات دورة لغة الإشارة وفنونها لأسر ذوى الهمم فى الوادى الجديد

فعاليات دورة لغة
فعاليات دورة لغة الإشارة

شهدت مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، ختام فعاليات دورة لغة الإشارة وفنونها.

 

 قالت كاميليا كمال، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة في الوادي الجديد، إنه جرى تنظيم الدورة بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة لمدة 3 أيام اعتبارًا من الاحد الماضي، وحاضر فيها السيد عبد الله حسن  مدرب معتمد في لغة الإشارة، وجرى توزيع شهادات الحضور اليوم الخميس، على المشاركين في الدورة بإجمالي 80 متدرًبا، بمشاركة أبناء مركز الخارجة وقراه، وبحضور كوادر وامناء الحزب بالمركز وبإشراف عبد الحميد منصور، أمين الحزب بمركز الخارجة والدكتور محسن عبد الوهاب، أمين التنظيم بالحزب.

 

أوضحت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، أن الدورة استهدفت كافة فئات المجتمع خاصة أولياء الأمور وأسر ذوي الهمم والقدرات الخاصة من شريحة "الصم"، في إطار دور الحزب المجتمعي لسهولة التواصل مع فئة الصم لدمجهم في الحياة السياسية ولمعرفة حقوقهم في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم، وبهدف دمجهم في الحياة السياسية في إطار دعم الدولة لهذه الشريحة وجعلهم من أولوياتها. 

 

وأشارت كاميليا، إلى أن الدورة جرى ختامها اليوم فيما يتواصل تنفيذها الأسبوع المقبل كمرحلة ثانية، للتدريب على مهارات التواصل مع فئة الصم وضعاف السمع، أبجدية الإشارة العربية، وأهم مصطلحات الإشارة واستخداماتها، وتأهيل المتدرب لمعرفة أساسيات لغة الإشارة مع منح المتدربين في ختام الدورة شهادة معتمدة من الحزب تفيد حصولهم عليها، وجرى تنظيم الدورة تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وجمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اختتم الحزب، اليوم الخميس، دورة تدريبية عن لغة الإشارة بمدينة الخارجة.

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شهدت مكتبة مصر فعاليات لغة الإشارة ذوي الهمم المتدربين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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