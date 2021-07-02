الإمارات تحظر السفر إلى 14 دولة بسبب كورونا

قررت الإمارات، منع مواطنيها من السفر إلى الدول الـ ١٤، التي جرى مسبقاً وقف القدوم منها بسبب إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.



وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - منع سفر الإماراتيين إلى قائمة من الدول هي: الهند وباكستان وبنجلاديش ونيبال وسيريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.



واستثنى قرار المنع البعثات الدبلوماسية الإماراتية في هذه الدول وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، امس الخميس، عن تقديم 81.142 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 15.362.342 جرعة، بمعدل توزيع 155.33 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

إنتاج اللقاح في الإمارات

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال يحمل اسم "Sotrovimab- VIR-7831" مضاد لـ"كوفيد-19"، أنتجته شركة "GSK" العالمية بعد التصديق عليه واعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وفي أواخر مارس الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا داخل الدولة، في إطار المعركة العالمية الجارية ضد جائحة "كوفيد-19".

ويحمل اللقاح اسم "حياة- فاكس"، وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة "سي إن بي جي 42"، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثًا بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" مع شركة "جي 42" الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها إمارة أبوظبي.