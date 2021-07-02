حريق هائل فى فيلا حفل تخرج طلاب كلية التجارة بأسوان (صور)

شهدت إحدى الفيلات بطريق التأمين في مدينة أسوان، اليوم، نشوب حريق هائل بشكل مفاجئ، حيث تصاعدت النيران بطريقة مرعبة في أرجاء المكان، أثناء احتفال تخرج طلاب كلية التجارة بجامعة أسوان.

وتلقى مدير أمن أسوان اللواء عصام عثمان، إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل بشكل مفاجئ، أثناء احتفال تخرج طلاب كلية التجارة بجامعة أسوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، لتأمين الموجودين بالمكان والحفاظ على سلامتهم، وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة وتم الدفع بـ4 بسيارات الإطفاء لسيطره على الحريق، قبل امتداده بالمكان، ولم يتبين حتى الآن أسباب الحريق، أو وجود أصابات من عدمه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.



جدير بالذكر أن مديرية أمن أسوان، نظمت حملات أمنية مكثفه، لفرض السيطرة الأمنية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، ومكافحة الجريمة بشتى صورها بالإضافة إلى الحملات التموينية على الأسواق لرصد المخالفات والتأكد الإلتزام بالأسعار المحددة، ومحاربة ظاهرة الاستغلال في أسواق المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الأمنية اليومية التي تنظمها مديرية أمن أسوان في مختلف القضايا، لفرض السيطرة الأمنية بكافة أشكالها، وتشمل الحملات، تنفيذ الأحكام، والمخالفات المرورية، وقضايا المسطحات، وغيرها.

يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، و تنفيذًا لتوجيهات مدير أمن أسوان اللواء عصام عثمان، وتحت أشراف مدير إدارة البحث الجنائى، بشن الحملات التفتيشية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها، وفي أطار المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وذلك تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

حريق فى فيلا

حريق فى فيلا

حريق فى فيلا

حريق فى فيلا