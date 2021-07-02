معرض الكتاب.. إصدارات جديدة لسلسلتى «الذخائر» و«آفاق عالمية» بقصور الثقافة
أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة كتب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الثانية والخمسين التي انطلقت بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
وجاءت تلك الكتب ضمن سلسلة "الذخائر"، وهي كتاب "نهج البلاغة"، ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بشرح الإمام محمد عبده وتحقيق وتعليق محمد أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البنا، وكتاب "مفاتيح العلوم" الذي وضعه أبو عبدالله محمد بن أحمد أبن يوسف الكاتب البلخي المعروف بالخوارزمي، وصدر عن السلسلة أيضا كتاب" المعارف" لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم حقق وقدم له دكتور ثروت عكاشة، و"ديوان ذي الرمة" لغيلان التميمي، بالإضافة إلى كتاب "مختار الصحاح" في طبعة شعبية، وكتاب" بلاغات النساء" لابن طيفور، وكتاب "كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ" لأبي يوسف يعقوب بن اسحاق السكيت في جزأين.
وعن سلسلة آفاق عالمية صدر كتاب "أنتولوجيا المسرح الفرنسي الحديث" في جزأين، ترجمة الناقدة والأكاديمية الدكتورة ماري إلياس.
يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول أفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، و12 دول آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.
وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.