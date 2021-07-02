الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

معرض الكتاب.. إصدارات جديدة لسلسلتى «الذخائر» و«آفاق عالمية» بقصور الثقافة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة كتب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الثانية والخمسين التي انطلقت بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وجاءت تلك الكتب ضمن سلسلة "الذخائر"، وهي كتاب "نهج البلاغة"، ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بشرح الإمام محمد عبده وتحقيق وتعليق محمد أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البنا، وكتاب "مفاتيح العلوم" الذي وضعه أبو عبدالله محمد بن أحمد أبن يوسف الكاتب البلخي المعروف بالخوارزمي، وصدر عن السلسلة أيضا  كتاب" المعارف" لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم حقق وقدم له دكتور ثروت عكاشة، و"ديوان ذي الرمة" لغيلان التميمي، بالإضافة إلى كتاب "مختار الصحاح" في طبعة شعبية، وكتاب" بلاغات النساء" لابن طيفور، وكتاب "كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ" لأبي يوسف يعقوب بن اسحاق السكيت في جزأين.

وعن سلسلة آفاق عالمية صدر كتاب "أنتولوجيا المسرح الفرنسي الحديث" في جزأين، ترجمة الناقدة والأكاديمية الدكتورة ماري إلياس.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول أفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، و12 دول آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.

وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

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إصدارات قصور الثقافة المخرج هشام عطوة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 صدر حديثا سلسلة الذخائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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