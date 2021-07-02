محافظ دمياط: إدراج 28 قرية بمبادرة «حياة كريمة»

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير الريف المصري وتنفيذ قرى نموذجية تشتمل على كافة الخدمات؛ لتغيير الواقع نحو الأفضل وخدمة أهالى تلك المناطق واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة، من خلال إمكانات ومعدات وآلات على أعلى مستوى تم إدراجها للمشاركة في هذه المبادرة العملاقة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم إدراج 28 قرية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط بإجمالى 219 تابع بهذا المخطط، مشيرة إلى حرص المحافظة على تنفيذ مشروع التطوير وفقًا لأعلى مستوى بما يليق بهذه المبادرة الضخمة.

وتوجهت محافظ دمياط بأسمى آيات التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر الكريم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة التى كانت نقطة تحول كبيرة فى تاريخ مصر، داعية الله أن يعيدها على وطننا الغالى بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة والاستقرار.

ووقعت الدكتورة منال عوض، الخميس، بروتوكول تعاون مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يتطلع إلى تحقيق أهداف "مستقبل مدينتنا يكمن في التعلم مدى الحياة" و"مدن التعلم والإنتاج من المنبع إلى المصب".

وذكرت "محافظ دمياط" أن البروتوكول يهدف بالأساس إلى تفعيل عضوية مدينتى دمياط وأسوان بعد انضمامهما للشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو، منوهة بأنه بموجب بنود الاتفاقية سيتم مد جسور التواصل بين الجانبين في مجالات التعلم وخدمة البيئة، وكذا الارتقاء بأداء طلاب التعليم الفنى وتأهيلهم لسوق العمل، فضلًا عن فتح آفاق للتعاون بمجالات الطاقة والإنتاج والحرف والصيد، وذلك من خلال تفعيل أنشطة ومعسكرات لطلاب من محافظة دمياط لزيارة مدارس الطاقة الشمسية والفندقية بأسوان.