رفع 120 مخلفات من مدينة الفشن وقراها فى بنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على رؤساء المدن والمراكز والقرى بتكثيف المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وفي هذا السياق ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن "برئاسة المهندس محمود سعد" متضمنا الإشارة إلى تكثيف الجهود للقضاء على تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة، وكذلك تمهيد وتسوية الطرق الترابية، حيث تم رفع 120 طنا من المخلفات بمناطق متفرقة من المدينة وقرى الفنت وشنرا وإقفهص وتلت وأبسوج ودلهانس، فيما تم متابعة الإنشاءات الجارية بمدرسة شنرا الإعدادية، والمدرسة الإعدادية بعزبة عبد اللطيف بقرية الجفادون، علاوة على رفع إشغالات الطريق العام بشارع البحر الأعظم والإبراهيمية.

وفى سياق منفصل ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

وتبين من التقرير، الذي يعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 134 ألفاً 529 رأساً، منها 106 آلاف 654 رأساً من الأبقار، و27 ألفا و92 من الأغنام و783 من الماعز وذلك "منذ انطلاق الحملة مطلع أبريل 2021 وحتى 29 يونيو الماضي" فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.