«المناسترلى»: تحسين منظومة الأجور يسهم فى دعم الصناعة المحلية

قال المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام لشركة القومية للأسمنت، إن إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يسهم بزيادة الطاقة الإنتاجية للعمال.

وأضاف «المناسترلي» في تصريحات لـ«الدستور» أن تحسين منظومة الأجور تكون في صالح دعم الإنتاج.

وأكد أن المستهدف من ضبط الحد الأدنى للأجور هو تحسين العمال على زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أنه عندما يتم تحسين منظومة الأجور سيتم زيادة الطاقة الإنتاجية المصانع والشركات مما يعمل على تنمية الصناعة المحلية.