الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء السودان يتمسك بدعم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد

رئيس وزراء السودان
رئيس وزراء السودان

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، دعم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، من أجل القيام بدورها وأداء مهامها فى تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال محمد الفكى سليمان، عضو مجلس السيادة الإنتقالي، الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال العامة لرئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك خلال زيارته مساء اليوم اللجنة بمقرها بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأكد الفكى الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة، فى المحافظة على مقدرات الشعب السوداني وحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، وحث أعضاء اللجنة لمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة لإنجاز المهام الكبيرة التى تنتظرها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك خلال مخاطبته أعضاء اللجنة دعمة للجنة من أجل القيام بدورها وأداء مهامها ،فى تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، مشيرا إلى أن زيارته للجنة تأتي من أجل تحيتها ودعمها لإنجاز واجباتها. 

وأوضح حمدوك أن القرارات الإقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، تعتبر قرارات قاسية ولكنها ضرورية لإصلاح الاقتصاد وإزالة نشوهاته، داعيا كل المكونات للجلوس والتفاكر حول تلافي آثارها على المواطن، مجددا استعداده لاتخاذ اي قرار من أجل خدمة ومصلحة المواطن، مضيفا  أنه لا يحمل اي أجندة خاصة لتحقيق مكاسب سياسية ، وإنما تمثل مصلحة المواطن همه الأول. 

وأعلن حمدوك أن بداية هذا الشهر ستشهد تدفق موارد كبيرة للبلاد سيتم استثمارها في توظيف الشباب، معربا في الوقت ذاته عن سعادته بالتفاف أعداد كبيرة من الشباب، حول لجنة إزالة التمكين، لافتا إلى أن حماية الثورة ومكتسباتها تقع على عاتق الشباب الذي أنجزها.

السودان عبد الله حمدوك الخرطوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد

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ثورة الشعب والجيش

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