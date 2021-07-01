الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم بنى سويف» ترد على شكوى الأهالى من حارس مزرعة مدرسة ناصر الزراعية

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الخميس، أنه حيال تكليف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ببحث شكوى بعض المواطنين من تعنت حارس مزرعة مدرسة ناصر الزراعية إثر قيامه بإزالة أعمال إضاءة قام بها  أهالي المنطقة بامتداد شارع عوني بجوار المدرسة المذكورة "كمساهمة مجتمعية وبجهود ذاتية" لإنارة المنطقة المتاخمة لسور المدرسة، أنه تم تكليف إدارة التعليم الزراعي بالمديرية بتوجيه بعض العاملين بالتعليم الزراعي لمعاينة المشكلة والوقوف على حقيقة الوضع وإعداد تقرير واف عن الموضوع والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

وتبين من المعاينة الميدانية لموضوع الشكوى وجود سور من الحديد والسلك خاص بالمدرسة والذي يفصل حدود المزرعة عن شارع عوني المجاور لها، وتبين وجود مجموعة من الأسلاك الكهربائية داخل ماسورة بلاستيك مثبتة في السور الحديدي تظهر منها أسلاك خارج الماسورة في أجزاء متعددة وتكاد تصل إلى الأرض وفي متناول المارة وتتصل بعدد من مصابيح إنارة  تتغذى على مصدر كهربائي من أحد أعمدة الإنارة بالشارع، وهو ما يشكل خطورة على سلامة الطلاب أثناء تواجدهم في حصص العملي بالمزرعة، فضلا عن خطورتها على حياة المارة من المواطنين خاصة مع كونها مثبتة على سور حديدي موصل جيد للكهرباء إليه، مما استدعي إزالة تلك الوصلات حفاظاً على حياة وسلامة المواطنين والطلاب على السواء.

وفى سياق منفصل أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم في بنى سويف، أن المديرية شهدت إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الـ 7 سنوات ومنذ توليه حكم البلاد، حيث تم إنشاء جديد وتوسعة وإحلال كلي وإحلال جزئي لـ 245 مدرسة، والانتهاء من إعادة تأهيل 259 مدرسة بالإضافة إلى إجراء صيانة بسيطة بنسبة 90%  لمدارس مديرية التربية والتعليم سنوياً.

بني سويف مدارس وكيل وزارة التربية والتعليم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم

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