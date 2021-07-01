546.5 مليون جنيه لتنفيذ 34 مشروعًا لرفع كفاءة البنية الأساسية بالسويس

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه 546.5 مليون جنيه لتنفيذ 34 مشروع لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية بمحافظة السويس، وذلك فى إطار خطة العام المالى الحالى 2020-2021.

أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة السويس تشمل مشروعات مد خدمة الصرف الصحى لمنطقة حوض الدرس بتكلفة 70 مليون جنيه، مشروع الربط من خط مياة العاشر لمنطقة السلام "1، 2" بتكلفة 35 مليون جنيه، توسعات صرف صحى بعتاقة بتكلفة 30 مليون جنيه، إنشاء محطة مياة غرب النفق بالبطراوى بتكلفة 20 مليون جنيه ومد خدمة الصرف الصحى لمنطقة الكبانون بتكلفة 20 مليون جنيه.

أشارت وزارة التخطيط، إلى أن إجمالى عدد المبانى السكنية بمحافظة السويس يبلغ 82.89 ألف مبنى، منها 63.7% نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى، و88.9% نسبة المبانى المتصلة بمرافق المياة، ويبلغ عدد محطات الصرف الصحى 2 محطة بقدرة فعلية 240 مليون م3/ يوم، و8 محطات مياة نقية تنتج 17 مليون متر 3/ يوم.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة السويس يصل إلى 163 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 15,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 15% عن خطة عام 2019/2020، وتمثل 6٪ من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 10,16 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 64,7%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 1,86 مليار جنيه بنسبة 11,8%، ويخص قطاع قناة السويس 1,08 مليار جنيه بنسبة 6,9%، إلى جانب توجيه 820 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 5,2%، علاوة على توجيه 546,56 مليون جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 3,5%، ، بالإضافة إلى توجيه 1,25 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 7,9%.