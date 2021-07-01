الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب يتهم القضاء الأمريكى فى إحداث انقسامات غير مسبوقة بالولايات المتحدة

ترامب
ترامب

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الخميس، أن القضاء في نيويورك "يحدث انقسامات غير مسبوقة في البلاد"، على خلفية مثول المدير المالي في "منظمة ترمب" أمام محكمة في نيويورك.

ورأى ترمب أن التهم بارتكاب جنح ضريبية التي وجِهت إلى منظمته ومديرها المالي تأتي بدوافع سياسية، متهماً المدعين العامين في نيويورك بإحداث "انقسامات في البلاد".

وأكد ترمب في بيان بعد توجيه التهم إلى "منظمة ترمب" وآلن ويسلبرج في نيويورك أن "حملة المطاردة التي يشنها الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون تتواصل مع تولي نيويورك المهمة الآن" ما "يحدث انقسامات غير مسبوقة في البلاد".

ودفع المدير المالي في منظمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس أمام محكمة في نيويورك ببراءته من تهم ارتكاب جنح ضريبية.

ومثل آلن ويسلبرغ (73 عاماً) وهو مكبل اليدين في المحكمة، لتوجه إليه التهمة أمام قاض محلي.

واستنكرت منظمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بيان الخميس، توجيه الاتهام المتوقع لمديرها المالي ألن وايسلبرج، معتبرة أنه محاولة للإضرار بالرئيس السابق.

وقال متحدث باسم الشركة العائلية للرئيس الأمريكي السابق، في البيان الذي نقله عدد من وسائل الإعلام الأمريكية "هذه ليست عدالة بل سياسة"، مضيفا أن المدعي العام في مانهاتن يطلق دعوى قضائية تتعلق بامتيازات منحت لموظف لن تفكر أي مصلحة للضرائب ولا محام آخر في رفعها".

ومن المتوقع أن توجه لوايسلبرغ، الذي يعد حافظ أسرار الشركة، اتهامات بالتهرب الضريبي تتعلق بامتيازات عينية حصل عليها بصفته مديرا ماليا ولم يصرح بها للسلطات الضريبية، ولم يؤكد مكتب المدعي العام على الفور تلك التقارير.

ووصل وايسلبرغ رفقة محاميه إلى مكتب المدعي العام، وعكف المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، على التحقيق فيما إذا كان وايسلبرغ ومسئولون تنفيذيون آخرون تهربوا من دفع الضرائب المتعلقة بامتيازات قدمت لهم من منظمة ترامب.

وتتضمن تلك الامتيازات أقساط مدارس خاصة وسيارات فاخرة وشقق، حسب وسائل إعلام أمريكية.

ترامب القضاء الأمريكي انقاسامات اتهامات الرئيس الامريكي السابق

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

بيراميدز يعطل «طموح الأهلى» نحو قمة الدورى

الباز يكشف: لماذا قال الرئيس السيسى «ماشى بكرم ربنا»؟

غلق جزئى بشارع الأهرام فى الاتجاهين لمدة 3 أيام

تشكيل الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى

أسباب التحفظ على أموال «حسن راتب»

«تقلبات جوية».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

على الحدود مع مصر.. الجيش الإسرائيلى ينشر سرية دبابات نسائية لأول مرة

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته