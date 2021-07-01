ترامب يتهم القضاء الأمريكى فى إحداث انقسامات غير مسبوقة بالولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الخميس، أن القضاء في نيويورك "يحدث انقسامات غير مسبوقة في البلاد"، على خلفية مثول المدير المالي في "منظمة ترمب" أمام محكمة في نيويورك.

ورأى ترمب أن التهم بارتكاب جنح ضريبية التي وجِهت إلى منظمته ومديرها المالي تأتي بدوافع سياسية، متهماً المدعين العامين في نيويورك بإحداث "انقسامات في البلاد".

وأكد ترمب في بيان بعد توجيه التهم إلى "منظمة ترمب" وآلن ويسلبرج في نيويورك أن "حملة المطاردة التي يشنها الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون تتواصل مع تولي نيويورك المهمة الآن" ما "يحدث انقسامات غير مسبوقة في البلاد".

ودفع المدير المالي في منظمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس أمام محكمة في نيويورك ببراءته من تهم ارتكاب جنح ضريبية.

ومثل آلن ويسلبرغ (73 عاماً) وهو مكبل اليدين في المحكمة، لتوجه إليه التهمة أمام قاض محلي.

واستنكرت منظمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بيان الخميس، توجيه الاتهام المتوقع لمديرها المالي ألن وايسلبرج، معتبرة أنه محاولة للإضرار بالرئيس السابق.

وقال متحدث باسم الشركة العائلية للرئيس الأمريكي السابق، في البيان الذي نقله عدد من وسائل الإعلام الأمريكية "هذه ليست عدالة بل سياسة"، مضيفا أن المدعي العام في مانهاتن يطلق دعوى قضائية تتعلق بامتيازات منحت لموظف لن تفكر أي مصلحة للضرائب ولا محام آخر في رفعها".

ومن المتوقع أن توجه لوايسلبرغ، الذي يعد حافظ أسرار الشركة، اتهامات بالتهرب الضريبي تتعلق بامتيازات عينية حصل عليها بصفته مديرا ماليا ولم يصرح بها للسلطات الضريبية، ولم يؤكد مكتب المدعي العام على الفور تلك التقارير.

ووصل وايسلبرغ رفقة محاميه إلى مكتب المدعي العام، وعكف المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، على التحقيق فيما إذا كان وايسلبرغ ومسئولون تنفيذيون آخرون تهربوا من دفع الضرائب المتعلقة بامتيازات قدمت لهم من منظمة ترامب.

وتتضمن تلك الامتيازات أقساط مدارس خاصة وسيارات فاخرة وشقق، حسب وسائل إعلام أمريكية.