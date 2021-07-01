رئيس شعبة مخابز دمياط يطالب بسرعة تفعيل قرار تقسيط الغرامات على 24 شهرا

عقد محمد الباز رئيس شعبة المخابز في محافظة دمياط، اجتماع موسع مع أصحاب المخابز والأفران على مستوى المحافظة بحضور اللواء محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط وعلي الغزاوي مدير عام مديرية التموين في محافظة دمياط.

كما طالب محمد الباز في الاجتماع، بسرعة تفعيل لجنة التسويات والمستجدات، وتفعيل المراقبة الدورية على جودة الدقيق في المطاحن.

كما طالب أصحاب المخابز بضرورة تسليم الماكينات الإضافية لأصحاب المخابز وفتحها في وجود أية أعطال.

وأضاف محمد الباز رئيس شعبة المخابز في محافظة دمياط، مطالبا مدير مديرية التموين بسحب عينات الدقيق من المطاحن وليس المخابز حيث إن المطاحن هي المصدر، وتسهيل إجراءات النقل من مطحن إلى مطحن.

وطالب الباز في تصريحات له، بسرعة تفعيل قرار الوزير بتقسيط سداد الغرامات على فترة ٢٤ شهرا.

كما ناقش الاجتماع ضرورة فرض رقابة على جودة الدقيق في المطاحن ومراقبة الأوزان، حيث طالب رئيس الشعبة بعدم تحرير مخالفات أمام صاحب العمل.

كما ناقش الاجتماع حذف الرصيد الزائد من الماكينات ومطابقته بالرصيد الواقعي.

ومن جانبه قال محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إن الخبز أمن قومي ونبحث تذليل أية عقبات تواجه أصحاب المخابز في محافظة دمياط وكافة مطالبهم يتم بحثها للعمل على تلبيتها وأن هناك تنسيق ما بين مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط وشعبة مخابز دمياط لحل أي مشاكل تواجه أصحاب المخابز.

وقال على الغزاوي مدير عام مديرية التموين في محافظة دمياط، انه يضع مطالب أصحاب المخابز نصب عينيه وان كافة المطالب التي تقدمت بها شعبة مخابز دمياط يتم بحثها الاستجابة لها وتوفير الدعم اللازم لهم وتذليل أية عقبات تواجههم خلال الفترة القادمة في محافظة دمياط.

اجتماع شعبة مخابز دمياط

اجتماع شعبة مخابز دمياط

اجتماع شعبة مخابز دمياط

اجتماع شعبة مخابز دمياط

اجتماع شعبة مخابز دمياط

اجتماع شعبة مخابز دمياط