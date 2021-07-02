الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أثنى على احتضانها نزلاء من جنسيات مختلفة

وفد عراقي يزور إحدى مؤسسات الرعاية ويخرج أوراق ثبوتية لنزيل بالمؤسسة

مؤسسة معانا لانقاذ
مؤسسة معانا لانقاذ إنسان

زار وفد من السفارة العراقية، بزيارة مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، احدى مؤسسات الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، وأشاد الوفد بجهود المؤسسة تجاه الأشخاص  المشردين المصريين وإنقاذ جميع الجنسيات وإيوائهم.

واثنى الوفد العراقي على دور المؤسسة فى احتضان جنسيات أخرى داخل كيان معانا وتقديم أفضل الرعاية لهم، وتم التنسيق مع الإدارة لاستخراج الأوراق اللازمة لنزيل عراقي داخل المؤسسة  لمحاولة عودته للعراق مره أخرى والتعرف على هويته

- خط ساخن لتلقي شكاوى وانتهاكات مؤسسات  الرعاية

 
وتتلقى وزارة التضامن الاجتماعي شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، باتباع عدد من الإجراءات الاحترازية و الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر المصري لتدريب الأخصائيين والعاملين بالمؤسسات على سبل الوقاية من الفيروس والقيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات، كما وجهت وزيرة التضامن بدمج الفئتين كبار وصغار بلا مأوى لتعويض فقدان كل طرف للآخر

 وتهدف التجربة إلى تواصل الأجيال، وبعد نجاح التجربة فى الزقازيق ويتم العمل بها حاليا فى مؤسسات الجيزة، كما أنه سيتم تعميمها  فى كل المحافظات خلال الفترة المقبلة لأنها تجربة ناجحة بكل المقاييس، علاوة على وجود أنظمة تتبع في وحدات نقل أطفال وكبار بلا مأوى ووجود كاميرات لمتابعة سير العمل.

ويوجد 21 مؤسسة ودور رعاية لأطفال وكبار بلا مأوى فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى المحافظات التي بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، وتصديرا للظاهرة وهى "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، والسويس، وبورسعيد"، حيث تم العمل  على تأهيل الأطفال  والكبار وإعادة دمجهم ما بين دور الرعاية وأسرهم.

مجلس الوزراء الدكتورة نيفين القباج الشكاوي الحكومية الموحدة منظومة الشكاوى الحكومية مؤسسات الرعاية الاجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

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