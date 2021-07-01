الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تتبنى مبادرة تشغيل العمالة الفلسطينية (إنفوجراف)

محمد سعفان
محمد سعفان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه سيعرض على مؤتمر العمل العربي في دورته المقبلة مبادرة للعمالة الفلسطينية إنشاء كيان لمشروعات صغيرة للصناعات اليدوية من سجاد وخزف وغيرها، مع توفير المواد الخام والمعدات اللازمة والأجور أصحاب تلك المهن لفترة زمنية يتم تحديدها، حتى يتمكنوا من الإنتاج، ثم إنشاء شركة من جميع الأطراف العربية الراغبة فى المشاركة وتقديم الدعم تكون مهمتها الأساسية تسويق تلك المنتجات سواء إلكترونياً أو غيرها من سبل التسويق ليعود الناتج للعمال الفلسطينيين.

وتنشر “الدستور” إنفوجراف يوضح تفاصيل تلك المبادرة، حيث كشف وزير القوى العاملة أن هناك توجه لقيام أحد الكيانات العربية بإنشاء منصة تسويق عالمية متاحة بخمس لغات مختلفة يتم عرض المنتجات المصنعة تحت شعار (صنع في فلسطين تحت الاحتلال)، تضاهى فيها تلك المنتجات فى الجودة ما تقدمه شركات عالمية أخرى، تتولاها الشركة التي سيتم إنشاؤها، وطلب المعدات اللازمة لتحقيق ذلك، ومواد الإنتاج الأولية وكل الدعم المطلوب واللازم للبدء فى تلك المشروعات.

قال الوزير، إنه سيتم إعداد برنامج تدريب مهني شامل، لتدريب مدربين فلسطينيين على أيدي مدربين مصريين أكفاء على مستوى عالي من المهارة، على تلك الصناعات اليدوية ذات القيمة التي يحتاجها سوق العمل العالمي، والذين بدورهم ينقلون الخبرة إلى غيرهم من الشباب ليعود الأمر بالنفع التام على كل الشعب الفلسطيني ويحقق آماله وطموحاته فى الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد الوزير أن القضية الفلسطينية في دم كل عربي، وتقديم الدعم لها هو واجب على كل الشعوب العربية ومؤسساتها تجاه شعب فلسطين، وأن المعاناة التى يتعرض لها عمال فلسطين من الاحتلال الغاشم أثناء دخولها إلى مقرات العمل أمر مرفوض يمس كرامة كل مواطن عربي، الأمر الذي يحتاج تكاتف ووحدة كل الجهود لتوفير الدعم اللازم لهذا الشعب.

إنفوجراف
إنفوجراف
وزير القوى العاملة محمد سعفان مؤتمر العمل العربي مبادرة للعمالة الفلسطينية كيان لمشروعات صغيرة للصناعات اليدوية سجاد وخزف

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