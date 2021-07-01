هاني شاكر: «معنديش مانع أغني شعبي.. وعايز أعمل ديو مع بوسي والليثي»

قال الفنان هاني شاكر إنه يحاول خلال الفترة الحالية الموزانة بين مهامة بنقابة الموسيقين وأعماله الفنية كمطرب.

وقال هاني شاكر في تصريح لـ«الدستور»: «بصراحة شعرت خلال الفترة الماضية أن مسئوليات النقابة عطلتني عن طرح أعمال غنائية، فقررت الموازنة بينهما والتواجد على الساحة بطرح أغاني منفردة من وقت لآخر، كما حرصت على تقديم ديوهات مع نجوم الغناء مثل المطربة الجميلة كارول سماحة وسعيد جدًا بنجاح أغنيتنا معًا، والأمر نفسه مع المطرب الجميل أحمد سعد، وأسعى لتقديم كل ما هو جديد خلال الفترة المقبلة وأعد جمهوري أنني سأقدم لهم أعمال غنائية مختلفة ومنوعة بالتعاون مع تامر حسين وعزيز الشافعي».

وعن نيته تقديم أغاني شعبية خلال الفترة المقبلة، قال: «اكتفيت بما قدمته مع الفنان أحمد سعد، لكن في الوقت ذاته لا أمانع من تقديم هذه النوعية خاصة بعد نجاح ديو «يا بخته» مع المطرب أحمد سعد»، مشيرا إلى أنه إذا قرر غناء هذه النوعية مرة أخرى فيحب أن يتعاون مع المطرب محمود الليثي الذي يحبه على المستوى الشخصي والفني، وكذلك المطربة بوسي، مؤكدا أنه سيكون سعيد إذا تعاون معهما.