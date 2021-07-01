الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هاني شاكر: «معنديش مانع أغني شعبي.. وعايز أعمل ديو مع بوسي والليثي»

هاني شاكر
هاني شاكر

قال الفنان هاني شاكر إنه يحاول خلال الفترة الحالية الموزانة بين مهامة بنقابة الموسيقين وأعماله الفنية كمطرب.

وقال هاني شاكر في تصريح لـ«الدستور»: «بصراحة شعرت خلال الفترة الماضية أن مسئوليات النقابة عطلتني عن طرح أعمال غنائية، فقررت الموازنة بينهما والتواجد على الساحة بطرح أغاني منفردة من وقت لآخر، كما حرصت على تقديم ديوهات مع نجوم الغناء مثل المطربة الجميلة كارول سماحة وسعيد جدًا بنجاح أغنيتنا معًا، والأمر نفسه مع المطرب الجميل أحمد سعد، وأسعى لتقديم كل ما هو جديد خلال الفترة المقبلة وأعد جمهوري أنني سأقدم لهم أعمال غنائية مختلفة ومنوعة بالتعاون مع تامر حسين وعزيز الشافعي».

وعن نيته تقديم أغاني شعبية خلال الفترة المقبلة، قال: «اكتفيت بما قدمته مع الفنان أحمد سعد، لكن في الوقت ذاته لا أمانع من تقديم هذه النوعية خاصة بعد نجاح ديو «يا بخته» مع المطرب أحمد سعد»، مشيرا إلى أنه إذا قرر غناء هذه النوعية مرة أخرى فيحب أن يتعاون مع المطرب محمود الليثي الذي يحبه على المستوى الشخصي والفني، وكذلك المطربة بوسي، مؤكدا أنه سيكون سعيد إذا تعاون معهما.

هاني شاكر نقابة موسيقيين نقيب أغاني شعبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

بيراميدز يعطل «طموح الأهلى» نحو قمة الدورى

الباز يكشف: لماذا قال الرئيس السيسى «ماشى بكرم ربنا»؟

غلق جزئى بشارع الأهرام فى الاتجاهين لمدة 3 أيام

تشكيل الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى

أسباب التحفظ على أموال «حسن راتب»

«تقلبات جوية».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

على الحدود مع مصر.. الجيش الإسرائيلى ينشر سرية دبابات نسائية لأول مرة

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته