الجمعة 02 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في 6 فبراير 2020.. درجات حرارة قياسية بـ 18,3 درجة مئوية بالقطب الجنوبي

القطب
القطب

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أمس الخميس، أن القطب الجنوبي شهد في السادس من فبراير 2020 حرارة قياسية بلغت 18,3 درجة مئوية.
 

سجلت الحرارة القياسية التي باتت معتمدة الآن، في محطة إسبيرانسا العلمية الأرجنتينية، وهي تتجاوز الحرارة المسجلة في الموقع نفسه من شبه جزيرة أنتاركتيكا في 24 مارس 2015، عندما وصلت الحرارة إلى 17,5 درجة، حسبما ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.


ولم تعتمد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية رسميا درجة حرارة أعلى سجلت في التاسع من فبراير من العام الماضي في محطة أوتوماتيكية برازيلية قريبة من جزيرة سيمور وبلغت 20,75 درجة مئوية.
 

و في منطقة انتركتيكا التي تضم كل ما يقع جنوب خط العرض 60، تم تسجيل أعلى درجة حرارة في جزيرة سيغني عند 19,8 درجة في 30 يناير 1982.

- قياس درجات الحرارة يساعد على تكوين فكرة عن الطقس والمناخ
 

قال بيتيري تالاس،  الأمين العام للمنظمة إن "التحقق من قياس درجات الحرارة القصوى أمر مهم لأنه يساعدنا على تكوين فكرة عن الطقس والمناخ على واحدة من أبعد الحدود على كوكب الأرض".


وشدد على أن "شبه جزيرة أنتاركتيكا هي واحدة من مناطق العالم التي ترتفع فيها درجات الحرارة بسرعة - ما يقارب 3 درجات خلال الخمسين عامًا الماضية"، مضيفًا أن "هذا الرقم القياسي الجديد لدرجات الحرارة يتماشى مع التقلبات المناخية التي نشهدها".

البحر المتوسط درجات الحرارة الوجه البحري مصر ارصاد ارتفاع هيئة درجة الحرارة درجات الحرارة المتوقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-7-2021

أسباب التحفظ على أموال «حسن راتب»

الباز يكشف: لماذا قال الرئيس السيسى «ماشى بكرم ربنا»؟

لزيادة الإنتاج والربحية.. تحديث نظم الري الحديث في 366 ألف فدان

مدير «الدولية للتجارة الإيطالية»: مصر ستصبح قوة اقتصادية غير عادية.. ورئيسكم يحقق المستحيل

«القمار وإحراج نجيب محفوظ».. كواليس مثيرة من حياة الفنان عمر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

على الحدود مع مصر.. الجيش الإسرائيلى ينشر سرية دبابات نسائية لأول مرة

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته