الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق جزئى بشارع الأهرام فى الاتجاهين لمدة 3 أيام

غلق جزئي بشارع الأهرام
غلق جزئي بشارع الأهرام

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بشارع الأهرام بالاتجاهين وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر، وذلك لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين. 

كانت محافظة الجيزة قد أعلنت أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق، الخط الرابع، فإنه قد تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للبدء فى نقل المرافق (غاز طبيعى) المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الأهرام بالاتجاهين وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمدة 3 أيام، وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق ٢/٧/٢٠٢١ وحتى صباح يوم الأحد الموافق ٤/٧/٢٠٢١ على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة ١٢ صباحاً وحتى الساعة ٥ صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور .

من جانبه، وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشىء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال المشار إليها.

الادارة العامة لمرور الجيزة الحركة المرورية شارع الأهرام مترو الأنفاق الخط الرابع اللوحات الإرشادية والتحذيرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

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غلق جزئى بشارع الأهرام فى الاتجاهين لمدة 3 أيام

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