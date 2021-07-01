السعودية تفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

فازت المملكة العربية السعودية بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، التي ضمت (مصر، السعودية، الأردن، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، المملكة المغربية).

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ترأس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الثالثة والستين، وأعمال جمعيتها العامة العادية في دورتها السادسة والعشرين، في العاصمة المغربية الرباط.

كما حصلت المملكة على عضوية جميع اللجان الفنية الخمس وهي: (لجنة النقل الجوي، ولجنة السلامة الجوية، ولجنة أمن الطيران، ولجنة الملاحة الجوية، ولجنة البيئة).

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني وحصولها على عضوية جميع اللجان الفنية الخمس، يعكس مدى تقدير الدول الأعضاء في المنظمة لأهمية دور المملكة المحوري وجهودها الإيجابية في التعامل مع معطيات صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أشار إلى أهمية المضي قدمًا للعمل صفًا واحدًا لمواجهة التحديات الناجمة عن الجائحة، وإنجاح خارطة الطريق لتعافي الطيران المدني الدولي من الآثار السلبية التي نتجت عنها، وأهمية تعزيز التعاون المشترك مع المنظمات الإقليمية الأخرى وتنفيذ البرامج المشتركة، ونقل التجارب الأخرى بما يساعد على الارتقاء بصناعة النقل الجوي في الإقليم العربي.

وخلال انعقاد الجمعية العامة للمنظمة نوقشت العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني، واستعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بآليات تعافي وانتعاش قطاع الطيران المدني، ودراسة الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة والخطة الاستراتيجية العامة لها للفترة (2020-2022)، كما تمت الموافقة على مقترح المملكة بخصوص توحيد إجراءات وبروتوكولات التطعيم من خلال التنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، مع احترام سيادة الدول وحقها فيما تراه مناسباً من إجراءات تضمن بها سلامة مواطنيها.