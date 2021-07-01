الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأنبا مكاريوس يعقد اللقاء الأسبوعى بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

بدأ الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس، اللقاء الأسبوعي لشعب الإيبارشية بكنيسة الأنبا أنطونيوس بمحافظة المنيا.

وشارك باللقاء عدد من شعب المنطقة، بالإضافة لحضور عدد من الكهنة والشمامسة.

وتخلل اللقاء طقس صلاة العشية، وعظة روحية للأنبا مكاريوس على أن ينتهي بصلاة قصيرة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، ويبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة، ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.

الأنبا مكاريوس الكنيسة الأرثوذكسية المنيا اللقاء الأسبوعي كنيسة الأنبا أنطونيوس

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