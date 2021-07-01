القرار.. فيلم وثائقى يفضح جرائم «الإخوان» فى ذكرى إزاحتهم عن عرش مصر

موظف فى جامعة بورسعيد: التنظيم قتل 2 من أطفالى بسبب تظاهرى ضده

وزيرة الثقافة: رفضت توجيهاتهم بشأن ملابس راقصى الأوبرا فقرروا إقالتى

إبراهيم عيسى: «30 يونيو» اختارت الوطن والسيسى الضامن الوحيد لعدم عودة «الإخوان»

مروان حامد: أبطال العمل مواطنون عانوا من جرائم الجماعة الإرهابية

أثار عرض فيلم «القرار- قرار شعب» على قنوات شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، والقناة الأولى، مساء أمس الأول، ردود أفعال إيجابية مميزة بين الجمهور، سواءً على مواقع التواصل الاجتماعى أو فى الشارع، بعدما استعرض جرائم جماعة «الإخوان» الإرهابية خلال فترة حكمها.

ووَثَق الفيلم ما حدث فى هذه الفترة التى تعد الأخطر فى تاريخ مصر المعاصر، خاصة ما يتعلق بمحاولات «الإخوان» السيطرة على كل شبر فى أرض الوطن، وفرض أفكارها الرجعية على كل المواطنين، كاشفًا، على مدار ساعة كاملة، تفاصيل المؤامرة التى دبرها التنظيم وبدأ فى تنفيذها، لولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى استجابة لنداء الشعب فى ٣٠ يونيو.

واعتمد الفيلم على شهادات ممثلى مختلف أطياف الشعب حول فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكيف أن جرائم هذا التنظيم المارق لم تكن وليدة العصر الحديث أو فترة حكمه فقط، بل تمتد على مدار تاريخ طويل، حاول فيه الوصول إلى السلطة بأى شكل، حتى لو على حساب الشعب.

واستدل «القرار- قرار شعب» على ذلك بواقعة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على يد أفراد تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم طارق الزمر، والذى ظهر بعد عقود من هذه الواقعة بجانب المعزول محمد مرسى، فى احتفالية نصر أكتوبر داخل استاد القاهرة، مشيرًا إلى خطاب «السادات» الذى تحدث فيه عن خيانة «الإخوان» وندمه على إخراجهم من المعتقلات.

وتضمن الفيلم شهادة للكاتب الصحفى محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والذى قال إن المسمار الحقيقى الأول فى نعش حكم «الإخوان» هو إصدار المعزول محمد مرسى ما سمى «الإعلان الدستورى».

وأضاف: «الإخوان أطلقوا فى هذه الفترة ما يسمى (النفير العام) لأعضائهم، لمواجهة الناس التى وصلت الاتحادية ونصبت خيامها، معتصمة مسالمة»، متابعًا: «عندما أكون حاكم ومحتاج أتعامل مع احتجاجات ومظاهرات شعبية، إما أن أتعامل معها بقرارات سياسية أو أمنية، لكن الإخوان اختاروا طريقًا ثالثًا».

ثم عرض الفيلم شهادة لمواطن طالب بمحاكمة أعضاء «الإخوان» بتهمة الغباء وليس بسبب الجرائم التى ارتكبوها فقط، ولمواطن آخر يدعى محمد المالكى، موظف فى جامعة بورسعيد، حكى عن تسبب الجماعة فى وفاة طفلين له فور ولادتهما، لمشاركته فى مظاهرات تطالب برحيل رئيس الجامعة المنتمى لجماعة «الإخوان».

وقال «المالكى»: «لما اتظاهرنا أمام جامعة بورسعيد نطالب برحيل رئيسها، بلغوا عننا بأننا غرباء اقتحمنا المكان واتكاتلنا على الراجل فتوعدونا، واتصل ناس من مكتب الجامعة ببيتى، وقالوا لمراتى جوزك اتحبس، وهددوها وقالوا لها: لو عمل كده تانى مش هيرجع لكم خالص».

وأضاف: «مراتى كانت حامل فى السابع، وبعد المكالمة دى لقيتها بتنزف، فأخدتها للمستشفى، ولأنها ولدت بدرى الولد مات يومها، وفى اليوم التانى ماتت البنت.. وأنا بدفن بنتى كان طلع قرار بإيقافى ٣ أشهر، فضلت قدام القبر وقلت: مش همشى قبل ما يمشى محمد مرسى».

وتحدثت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن تلك الفترة السوداء فى تاريخ مصر، قائلة إن «الإخوان» كانت تنظر إلى الفنون على أنها شىء مُخل، حتى صدر لها شخصيًا قرار بالإقالة، بسبب رفضها تعليماتها الإرهابية، التى تعلقت حتى بتغيير ملابس الراقصين فى الأوبرا.

وأشادت بحرص الفن على توعية المواطنين بخطورة الانتماء إلى هذه الجماعات، من خلال باقة أعمال درامية وسينمائية فضحت كل ما يتعلق بـ«الإخوان» وأهدافها فى السيطرة والاستحواذ على كل شىء، مع تسليط الضوء على الملاحم البطولية للجيش المصرى وقوات الشرطة.

وخلال شهادته فى الفيلم، قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الضمانة الوحيدة لعدم عودة «الإخوان» للحكم، واصفًا الجماعة بأنها كانت مشكلة جبارة لا بد من حلها، عن طريق تكاتف الدولة والمجتمع والمؤسسات.

وشدد على ضرورة أن تكون «٣٠ يونيو» حدثًا يوميًا فى حياتنا، مشيرًا إلى أنه قبل هذه الثورة شاهد سرعة انتباه وفطنة المصريين بأن «الإخوان» كارثة، خاصة أن الجماعة أظهرت نواياها وغباءها وكراهيتها للشعب.

وأضاف: «الإخوان لا كانوا عارفين يحكموا أو يهدوا ويشتغلوا بعقل وسياسة، لذا انكشفوا بسرعة وظهر خواؤهم السياسى وعقلهم الضعيف الضحل سياسيًا، وعدم مقدرتهم على إدارة البلد»، واصفًا استمرار «الإخوان» فى الحكم بأنه كان «شروعًا فى قتل الوطن».

وواصل: «الشعب يوم ٣٠ يونيو كان أمام الاختيار ما بين الدولة أو الجماعة، لذا خرج المصريون فى هذا اليوم من كل أنحاء مصر، بما فيها الصعيد الذى غاب تمامًا عن ٢٥ يناير، فجميع طبقات المصريين خرج فى ٣٠ يونيو».

من جهته، أعرب المخرج مروان حامد عن سعادته بردود أفعال المشاهدين تجاه فيلم «القرار.. قرار شعب»، مشيرًا إلى أن كل مواطن مصرى له ذكرى مهمة خلال هذه الفترة.

وقال «حامد» لـ«الدستور» «صناعة الفيلم استغرفت شهرين، واستعنت فيه بـ٤ وحدات تصوير مختلفة بأطقمها الفنية، وصوّرت المشاهد فى عدة محافظات، منها المنيا والمنوفية والإسكندرية وبورسعيد والقاهرة».

وأضاف: «خلال تصوير الفيلم التقيت عددًا كبيرًا من المواطنين، جميعهم يحملون ذكريات حول جرائم الإخوان، فذكريات المصريين خلال فترة حكم الجماعة مليئة بأحداث صعبة وحزينة ومرعبة».

وواصل: «الفيلم سرد ما حدث منذ ٨ سنوات لشباب مصر الذين كانوا أطفالًا فى تلك المرحلة»، مشددًا على أنه «لا بد أن نحكى ما حدث للأجيال الجديدة، حتى يتذكر كل مصرى هذه الفترة، وكيف نجحت الدولة المصرية بإرادة شعبها فى أن تتخلص من جماعة الإخوان الإرهابية».

واعتبر أن الفيلم ليس برنامجًا حواريًا بمعناه التقليدى، بل فيلمًا وثائقيًا يظهر فيه الفنان آسر ياسين كبطل للعمل، معتبرًا إياه مناسبًا جدًا للدور الذى أداه، لأنه فنان له جماهيرية كبيرة، ومن الممثلين المثقفين، وله ذكريات كثيرة- مثل كل المصريين- خلال ثورة ٣٠ يونيو.