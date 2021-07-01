د. عبدالمنعم سعيد: مصر تساير «الدول الصناعية» فى التنمية والإنجاز بفضل «30 يونيو» (حوار)

علاقاتنا مع واشنطن تحسنت و«جيدة جدًا» مع دول أوروبا وشرق «المتوسط»

الدولة نجحت فى هزيمة الإرهاب.. وجعلت أصحابه يدركون أنهم لن يعودوا

تعامل القاهرة مع سد النهضة عاقل وحكيم ويشبه إجراء جراحة دقيقة فى المخ

نجاح مصر فى وقف إطلاق النار داخل غزة والحفاظ عليه حتى الآن «معجزة»

أتوقع تحقيق معدل نمو أكبر من 6% بداية من العام المقبل.. وربما نصل إلى %٧ أو ٨%

الشمول المالى ونقل 30 مليون مواطن لمدن حديثة أبرز ملامح «الجمهورية الجديدة»

وصف الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسى الكبير، حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية منذ ٢٠١٤ بأنه «معقول جدًا»، ما أسهم فى أن تكون مصر قادرة على مجاراة «الدول الصناعية» التى كانت تشبهها فى الفترة من ١٩٦٠ لـ١٩٨٠، ثم بدأت فى التفوق عليها، مرجعًا الفضل فى ذلك إلى ثورة ٣٠ يونيو.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، فى حواره مع «الدستور»، على ضرورة مضاعفة الجهد المبذول من جميع المصريين، خلال الـ٩ سنوات المقبلة، حتى تتمكن الدولة من تحقيق أهدافها المتضمنة فى «رؤية ٢٠٣٠»، وعلى رأسها أن تصبح مصر من بين أقوى ٣٠ دولة فى العالم، بحلول عام ٢٠٣٠.

■ فلنبدأ بسؤال افتراضى.. ماذا لو لم تقم ثورة ٣٠ يونيو؟

- كانت مصر ستصبح شبه إيران، لأن الهدف الأساسى لجماعة الإخوان هو إقامة دولة تشبه إيران، بحيث يسيطر عليها «مكتب الإرشاد»، كما هو الحال فى المرجعية الدينية لدى هذه الدولة الإسلامية، وأكبر دليل على ذلك هو البرنامج الأساسى للجماعة الصادر عام ٢٠٠٧، والذى يكاد أن يكون نسخة طبق الأصل من التجربة الإيرانية، سواء فى السياسات الداخلية أو تركيبة النظام السياسى أو النظرة للخارج.

هذه الدولة التى سعت إليها جماعة الإخوان ذات طبيعة دينية، وتستخدم الدين لقهر المختلفين معها، ويحكمها «مكتب الإرشاد»، وتركز على صناعة السلاح والصواريخ وتصديره إلى قوى موالية فى الخارج. وفى الداخل كانت ستصبح دولة لا يوجد بها أى اتجاه تنموى للأمور الثقافية والقوى الناعمة، وسيكون التركيز بقوة شديدة على عمليات السلاح والتسلح، والتدخل فى شئون الدول الأخرى داخل الإقليم.

والدولة المصرية بدأت فى عملية هزيمة الإرهاب واحتوائه، وأقصد بـ«هزيمة الإرهاب» أن أصحابه أدركوا- بعد معارك طويلة- أنهم لا يستطيعون تغيير مسار البلد مرة أخرى، أو أن يعودوا به إلى عهد «الإخوان» من جديد، فالجماعة كانت تقول: «ساعة العصر مرسى هيكون فى القصر»، وبالطبع لم يعد «مرسى»، وانحسر «الإخوان» فى كل الإقليم، وأصبحوا يواجهون متاعب فى تونس والجزائر والأردن، وصولًا إلى تركيا نفسها.

وخطَّط التنظيم للاستيلاء على السلطة فى مصر، لكن جاءت ثورة ٣٠ يونيو، وبدأت عملية انحدار كبيرة لـ«الإخوان» داخل مصر والمنطقة، ومثلما كان صعودهم سببًا فى صعود قوى متطرفة كبيرة، سواء «داعش» أو «القاعدة»، وجماعات إسلامية أخرى بأشكال مختلفة، كان هبوطهم هو هبوط لكل هذه القوى، فليس صدفة أنه تمت هزيمة ما يعرف بـ«دولة الخلافة»، بعد هزيمة «الإخوان» والقوى المنبثقة عنها، وهذا يُحسب لثورة ٣٠ يونيو فى الأساس.

■ كيف ترى الوضع الآن بعد ٨ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو؟

- أرى الوضع مبشرًا للغاية، فى ظل مسيرة تغيير كبيرة فى مصر تتضح يومًا بعد يوم، وتعطى لنا مؤشرات إيجابية عما هو مقبل فى المستقبل، وهذه المؤشرات على وشك أن تفرز تغيرًا نوعيًا فى حياة المواطنين وفى الدولة وقوتها الشاملة، وأعتقد أننا سنرى الكثير من الأخبار الجيدة خلال المرحلة المقبلة.

وفى الحقيقة جرى عمل كبير خلال الـ٨ سنوات الماضية، منذ قيام ثورة ٣٠ يونيو، بداية من استقرار الدولة وتثبيت أركانها، المهمة الأولى التى بدأت جزئيًا مع المستشار عدلى منصور، ثم أخذت الدولة قفزة كبيرة بعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدأت بمشروع قناة السويس الجديدة، مرورًا بالمشروعات القومية الكبرى الأخرى التى تتم على الأرض، إلى جانب «الامتحان الكبير» الذى نجحت فيه مصر، وهو مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، فهى بين حفنة قليلة من دول العالم استمرت فى عملية النمو الإيجابى، على الرغم من هذه الجائحة الخطيرة.

وإجمالًا أرى أن حجم الإنجازات التى حققتها الدولة منذ ٢٠١٤ «معقول جدًا»، لكن نحتاج إلى ما هو أكثر، فأنا شخصيًا أقيس وضع مصر بـ«الدول الصناعية الجديدة»، التى كانت تشبه مصر فى الفترة من ١٩٦٠ لـ١٩٨٠، ثم بدأت فى التفوق علينا، والآن أصبحنا نجاريها فى سرعة الإنجاز والحركة والتنمية، بفضل ٣٠ يونيو.

ما تم على أرض الواقع من إنجازات شغل جاد وجيد، لكن علينا خلال الـ٩ سنوات المقبلة، أى حتى عام ٢٠٣٠، مضاعفة الجهد المبذول، لأن السباق العالمى «جبار»، وذلك حتى تتمكن الدولة من تحقيق أهدافها المتضمنة فى «رؤية ٢٠٣٠»، على رأسها أن تصبح مصر من بين أقوى ٣٠ دولة فى العالم، بحلول عام ٢٠٣٠.

■ هل اتضحت ملامح «الجمهورية الجديدة» التى أرستها ثورة ٣٠ يونيو وما تلتها من سنوات؟

- عندما نتحدث عن «جمهورية جديدة»، فإننا نتحدث عن شىء به تغير نوعى، فأولى سمات هذه «الجمهورية» هى حدوث تطورات كمية بنسب معينة، وهو ما حدث بالفعل وتدل عليه الأرقام، خاصة ما يتعلق بتصاعد معدل النمو إلى ٥.٦٪ قبل جائحة «كورونا»، ونأمل أن نعود إلى هذا الرقم مرة أخرى ونبدأ فى تجاوزه خلال العام الجارى، وأتوقع الدخول إلى آفاق أكبر من ٦٪ بداية من العام المقبل، وربما نصل إلى ٧٪ أو ٨٪.

ولن يقتصر الأمر على هذا، وسيكون هناك تغيير نوعى فى نوعية الحياة أيضًا، بفضل دولة مالكة ومستثمرة لكامل جغرافيتها، وتشهد انتقالًا كبيرًا جدًا من النهر إلى البحر، عبر انتقال ٢٠ لـ٣٠ مليون مواطن من الوادى إلى مدن جديدة مأهولة بالسكان وليست للأشباح، فالمدن الجديدة التى بُنيت ولا تزال لن تكون خاوية على عروشها، مثل المدن السابقة عند إنشائها بسبب عدم وجود مواصلات آنذاك، فالوضع اختلف الآن، وكل مدينة جديدة أصبحت لها طرق جديدة تؤدى إليها، ووسائل مواصلات لم تشهدها القارة الإفريقية من قبل، مثل القطار السريع والـ«مونوريل» والأتوبيسات الكهربائية.

وأرى أن «الشمول المالى» هو أهم شىء فى «الجمهورية الجديدة»، لأنه الحد الفاصل بين التخلف والتقدم، وعلى الرغم من أن مصر بدأت هذه الخطوة فى ٢٠٠٥، عبر استحداث «بطاقة الرقم القومى»، فإنه لم يستفد منها المواطن استفادة كبيرة.

على العكس تمامًا، استفاد المواطن من «الشمول المالى» وتطبيقاته خلال «الجمهورية الجديدة» الحالية، وهو ما ظهر بوضوح أثناء جائحة «كورونا»، خاصة ما يتعلق بالتعامل اللا نقدى، وأتمنى أن يتطور هذا إلى مرحلة ظهور كل المعلومات المتعلقة بالمواطن عند إدخال الرقم القومى إلى جهاز قارئ مخصص لهذا الغرض، خلال العام الجارى أو المقبل، بالشكل الذى يجنبنا أخطاء العنصر البشرى، ويقلص الاقتصاد غير الرسمى لصالح الاقتصاد الرسمى، وهذه إحدى سمات البلدان المتقدمة.

كما أن «الجمهورية الجديدة» مرتبطة أيضًا بتحقيق قفزة نوعية فى القوى الناعمة، وهو ما ظهر بشكل ملفت جدًا فى احتفال نقل «المومياوات الملكية»، مرورًا بما شهده الموسم الدرامى فى رمضان الماضى، والذى تميزت أعماله بحرفية فنية عالية وصدق غير مسبوق، وأتمنى أن تتحول هذه القوى الناعمة إلى مصدر مهم للثروة المادية، حال استغلالها بالشكل الأمثل فى الفترة المقبلة.

■ من بين هذه الملامح يتضح ملف بناء المدن الجديدة.. كيف ترى حجم الإنجاز فيه خلال الـ٨ سنوات الماضية؟

- وجود عاصمة جديدة لمصر أو لأى دولة يكون دائمًا نقطة تاريخية يعتد بها، وتمثل مرحلة تاريخية فى عمر هذه الدولة على الأغلب، فمثلًا عندما أتى عمرو بن العاص إلى مصر أنشأ مدينة «الفسطاط»، وكذلك أنشأ أحمد بن طولون مدينة «القطائع»، وأنشأ الفاطميون القاهرة، وكلها كانت عواصم موجودة حول نهر النيل، وعند النقطة الفارقة ما بين فرعى دمياط ورشيد.

وأعتقد أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست ببعيدة عن ذلك، وتشكل مفهومًا جديدًا للدولة المصرية يتشكل من مثلث مهم جدًا، ضلعه الأول هو: «القاهرة- خليج السويس- العين السخنة»، ثم قناة السويس على اليمين، وفرع دمياط يسارًا.

هذا «المثلث الذهبى»- إن جاز التعبير- أعتقد أنه يشكل البذرة الكبيرة لعملية التطوير التى تحدث فى مصر، سواء فى الساحل الشمالى أو الدلتا أو الصعيد أو على البحر الأحمر، فعملية التنمية الكبيرة والمتسعة رمزها هو العاصمة الإدارية الجديدة، تلك المدينة التى لم تكن موجودة أصلًا ثم وُجدت فى قلب الصحراء.

كما أن العاصمة الإدارية الجديدة تنتشل القاهرة من الجانب الإدارى، لتدخل الأخيرة فى مرحلة ازدهار جبار، سواء فى «القاهرة الفرعونية» أو «القاهرة الفاطمية» أو «القاهرة الفسطاطية» أو «القاهرة الخديوية» أو «القاهرة الحديثة»، فوجود هذه المدينة الجديدة تزامن مع عملية تجديد كامل للعاصمة التراثية «القاهرة»، بما يُحدث تكاملًا كبيرًا ما بين العاصمة الإدارية والعاصمة التراثية.

■ فى ظل كل هذه الإنجازات.. ما الدور المطلوب من المواطن والحكومة فى «الجمهورية الجديدة»؟

- الدور المطلوب من المواطن أن يعمل ويتقن عمله، وأن يواكب ما حوله من تطور بإخلاص وصدق، وإذا ما فعل ذلك ستكون مصر دولة عظيمة، أما الحكومة فعليها أن تتقبل التغيير، فأنا أتصور أن أكبر قدر من المقاومة لأى تغيير سيكون من داخل الحكومة نفسها، بعدما تعودت عبر سنوات طويلة على أشكال معينة من «البيروقراطية»، وهو ما تتم مواجهته فعليًا الآن بـ«الشمول المالى» والتعليم والتدريب الرقمى، وربط الدولة كلها بشبكة كبيرة من وسائل التحقق ووسائل المعرفة المالية والاقتصادية.

ويظهر هنا ما يطلق عليه «بناء الإنسان المصرى»، والذى تعمل عليه «الجمهورية الجديدة»، ويقصد به إعادة توصيف المواطن كجزء أساسى من الوطن، بمعنى أن يحصل على تعليم أفضل مما حصلت عليه الأجيال السابقة، وأن تكون لديه صلات أفضل بالمعرفة العامة داخليًا وخارجيًا، وإحساس بالواجب والمسئولية، مع أدائه وظيفته الحقيقية المسئول عنها فى المجتمع بصدق وإخلاص وإتقان.

■ هل هناك صلة بين «الجمهورية الجديدة» والتشريعات التى تم إقرارها عقب 30 يونيو؟

- لا أرى رابطًا ما بين «الجمهورية الجديدة» والتعديلات التى تم إقرارها على العديد من القوانين، لأن معظم هذه التعديلات جرت على قوانين موجودة بالفعل، ولم تتجاوز تعديلًا فى مادة أو اثنتين، وهو ما لا يعبر عن «جمهورية جديدة»، لكن أتوقع أن يتطور التفكير التشريعى مع ما نشهده من ملامح لهذه «الجمهورية»، وأن يكون هناك إعلان عام بأن مصر لم تعد كما كانت، وكل المؤسسات عليها أن تتعود على هذه الحقيقة.

■ ماذا عن الحياة السياسية فى مصر بالتزامن مع كل هذه التطورات؟

- الحياة السياسية الحالية متأثرة بشكل كبير بما حدث فى مصر بين عامى ٢٠١١ و٢٠١٤، فهذه ٣ سنوات بالغة الصعوبة، ولا نزال متأثرين بها إلى الآن، وآثارها باقية فى المنطقة ككل، فدول مثل العراق وسوريا واليمن وغيرها من البلدان التى وصل إليها ما يطلق عليه «الربيع العربى» متأخرًا، لا تزال تعانى كثيرًا حتى وقتنا الحالى.

وأرى أن الحياة السياسية فى مصر ينبغى أن تتطور بمقدار ما تشهده «الجمهورية الجديدة» من تطور، وعلى مؤسسات، مثل مجلسى الشيوخ والنواب، أن تعلم أننا نتحدث عن مصر مختلفة عن تلك التى تعودوا عليها، وأن يظهر هذا فى التشريعات الصادرة عنها، وأشيد بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ظل ضمها لعناصر شابة طموحة تعمل كثيرًا وأعرفهم شخصيًا.

■ كيف ترى تعامل الدبلوماسية المصرية مع ملف سد النهضة الإثيوبى؟

- تعامل الدبلوماسية المصرية مع ملف سد النهضة الإثيوبى عاقل وحكيم، وكما شبهته أكثر من مرة، هو يشبه إجراء عملية جراحية دقيقة فى المخ، وعلى الرغم من أن المواطنين لديهم قلق تجاه السد، لكن المفترض أن مَن يقلق هو القيادة الإثيوبية، لأنها تسير ضد التاريخ والقانون، وتدريجيًا ضد العالم.

فإثيوبيا دولة حبيسة، وفى حالة حرب أهلية، وتعانى من الفقر والانقسام الداخلى، والانتخابات التى عقدت هناك شهدت امتناع ٤ ولايات عن المشاركة، وتوازن القوى العسكرية والمادية لصالح مصر بامتياز، كما أن السودان انضم لمصر بعد أن كان فى الصف الإثيوبى، وهذا تغير استراتيجى بالغ الأهمية، لأنه أعطى لمصر حدودًا مع إثيوبيا، فضلًا عن تغير اللهجة الأمريكية، وكسب مصر مؤيدين يومًا تلو الآخر.

لكل ذلك، إذا كان هناك طرف عليه القلق فسيكون القيادة الإثيوبية، التى لا تريد أن تفعل الشىء الطبيعى، وهو التعاون مع مصر والسودان من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وعمليات التنمية والكهرباء والتبادل التجارى، بحيث يكون حوض النيل للرخاء المشترك وليس النزاع.

■ ماذا عن التعامل مع القضية الفلسطينية والوضع فى ليبيا؟

- أحيى جهود القيادة السياسية ومسئولى جهاز المخابرات العامة، والتى نجحت فى التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وهذه مسألة صعبة جدًا، لأن القيادة الفلسطينية منقسمة بشكل بائس، وكذلك الأمر فى إسرائيل، لذا التفاوض والمحافظة على وقف إطلاق النار حتى الآن «معجزة»، كما أن مصر ساعدت بخدمات صحية وإنسانية فى القطاع المحاصر، وتواصل حاليًا العمل على إزالة آثار العدوان الإسرائيلى، تمهيدًا لبدء عملية إعادة إعمار القطاع بشكل فعلى، والذى أرى أنه لن يتحقق هو والسلام إلا بعمل الفلسطينيين من أجل فلسطين.

كذلك التعامل المصرى مع القضية الليبية إيجابى للغاية، فبعد أن كان الوضع بالغ السوء، وهناك حديث عن إمكانية اندلاع حرب بين مصر وتركيا بسبب هذا الملف، فى العام الماضى، لدينا الآن رئاسة وحكومة فى ليبيا، مع فتح الشرايين بين شرق وغرب البلاد، وتحسن الأمور هناك يومًا بعد يوم، فى إطار الجهود المصرية لإعادة الوضع إلى دولة ليبية موحدة ذات جيش وطنى يدافع عن تراب أرضه ومقدرات شعبه.

■ ما تقييمك لعلاقات مصر مع الولايات المتحدة ودول أوروبا وشرق المتوسط؟

- العلاقات المصرية الأمريكية فى تحسن، وبعد أن كانت هناك نقطة حرجة نتيجة تصريحات أُطلقت أثناء الحملة الانتخابية للرئيس الحالى جو بايدن، وكان كثير منها ناتجًا عن معلومات غير كافية أو منقوصة، تغير الأمر تمامًا بعد توليه السلطة، لأنه على عكس دونالد ترامب، يعتمد «بايدن» على المؤسسات الأمريكية، مثل الجيش والمخابرات، والتى نقلت إليه المعلومات الصحيحة، خاصة ما يتعلق بسعى العمل المصرى على تحقيق الاستقرار الإقليمى.

وكان نتيجة ذلك أن المحادثات بين البلدين أصبحت تجرى على مختلف المستويات، وقائد المنطقة المركزية الأمريكية زار مصر ٣ مرات، فضلًا عن الاتصالات بين الرئيسين السيسى وبايدن، كما أن ما فعلته مصر فى غزة كان مقدرًا من قِبل واشنطن، لذا أعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر ويُدعم.

وأرى أن علاقات مصر مع الدول الأوروبية جيدة، خاصة الرئيسية منها مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وكذلك مع بريطانيا، ويمكن القول إنه لا يوجد ما يعكر هذه العلاقات، وكذلك علاقاتنا مع الصين والهند وروسيا.

وكذلك فإن العلاقات مع دول شرق المتوسط جيدة جدًا، خاصة بعد تدشين مصر «منتدى شرق البحر المتوسط»، والتعاون مع هذه الدول فى ملف الغاز، بما يمكن القاهرة من أن تصبح المركز الإقليمى للطاقة.