الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بابا الفاتيكان: على مسئولى لبنان إعلاء مصلحة الوطن ومنع استخدامه لمكاسب خارجية

قبل بدء صلاة الفاتيكان
قبل بدء صلاة الفاتيكان من أجل لبنان

ترأس البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان الصلاة المسائية في الفاتيكان اليوم، بحضور قادة الطوائف اللبنانية المسيحية المختلفة، بعد دعوته للصلاة من أجل لبنان، في ظل الوضع المأسوي الذي يعيشه الوطن والمواطن على المستويات كافة.

وقال البابا خلال عظته: "نصلي ليلعب لبنان دوره مع بلدان العالم وإيماننا أن الروح القدس سيغيّر كل شيء في لبنان"، مضيفًا أن "لبنان يتعرض لوضع خطير ونصلي من أجل هذا البلد كنز الحضارة".

ولفت إلى أنه "لا سلام من دون عناء"، مشددًا على ضرورة أن يضع المسئولون في لبنان أنفسهم في "خدمة السلام لا في خدمة مصالحهم الخاصة"، وفقا لموقع لبنان 24.

أضاف: "كفى استخدام لبنان لمصالح ومكاسب خارجية، يجب إعطاء اللبنانيين الفرصة لبناء مستقبل أفضل على أرضهم ومن دون تدخلات"، مضيفاً: "لبنان الحبيب الذي يشع حكمة وثقافة لا يمكن أن يترك رهينة الأقدار أو الذين يسعون وراء مصالحهم الخاصة".

كان البابا فرنسيس دعا صباحاً المؤمنين المتجمعين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان إلى أن يتحدوا روحياً مع قادة الكنائس في لبنان، وأن يصلوا من أجله كي "ينهض من الأزمة الخطيرة التي يمر فيها ويظهر للعالم وجهه، وجه السلام والرجاء".

وشارك في الصلاة المخصصة للبنان عشرة من المسئولين الكنسيين في لبنان: 6 يمثلون الكنيسة الكاثوليكية و3 يمثلون الكنائس الأرثوذكسية، وواحد يمثل الكنيسة الإنجيلية.

لبنان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان صلاة من أجل لبنان الازمة في لبنان

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