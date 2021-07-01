الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هنا شيحة: فيلم «النهاردة يوم جميل» يناقش قضية شائكة خاصة بالمرأة

هنا شيحة
هنا شيحة

تستعد الفنانة هنا شيحة لطرح أحدث أعمالها السينمائية التي تحمل عنوان “النهاردة يوم جميل” خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائي.

وقالت هنا في تصريح للدستور إن فريق العمل انتهى من تصوير الفيلم مطلع العام الجاري، وتدرس الجهةا لمنتجة حاليًا موعد طرحه بالسينمات، مشيرة إلى أن الفيلم يناقش قضية مهمة وخاصة بالمرأة أيضًا حيث يتناول قضية الاغتصاب الزوجي، لافتة إلى أنه بالصدفة هذه القضية فتحت خلال الفترة الحالية وأصبحت تريند وحديث السوشيال ميديا.

وأضفات هنا شيحة انها تتمنى أن الفيلم ينال إعجاب الجمهور خاصة أنه يتناول موضوعا مهما وشائك، وهناك عدد كبير من السيدات يعانون من هذه المشكلة، مؤكدة أن أحداثه حقيقية حدثت بالفعل، وتحضيراته كانت مجهدة بالنسبة لها حيث استمر تحضيره لمدة عام قبل انطلاق تصويره.

الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي شعبي اجتماعي وبه لمسة كوميدية، ويكون أول فيلم يضم أربع حكايات في عمل واحد، فلكل "كابلز" حكاية، حيث تكون للفنان باسم سمرة والفنانة انتصار قصة، ونجلاء بدر وفراس سعيد قصة، والفنان محمود الليثي والفنانة الشابة إيمي إسلام قصة أخرى وكذلك الفنانة هنا شيحة.
الفيلم قصة وتأليف وإخراج نيفين شلبي، ويشارك فيه عدد من الفنانين، على رأسهم أحمد وفيق وانتصار وفراس سعيد ومحمود الليثي، وتدور أحداث الفيلم حول مساوئ الرجال بعد الزواج، ويناقش فكرة علاقة المرأة بالرجل في مجتمعنا بشكل محايد.

هنا شيحة فيلم سينما مسلسل أفضل فنانة النهاردة يوم جميل

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