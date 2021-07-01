رسالة من وزير التعليم لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانوية

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانوية جاء فيها:"هل عندك فضول أن تعرف لماذا يجب أن تكن على دراية بالنهج العلمي وكيف يمكن أن تستخدمه في حياتك اليومية وكم أن العلوم منتشرة حولنا في كل شئ!..انضم إلى ورش العمل من بريتانيكا وبنك المعرفة المصري.

أضاف وزير التعليم، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، قال فيه:"تعرف على الأسلوب العلمي يوم الاثنين ٥ يوليو الساعة ٨:٠٠ مساءً https://www.ekb.eg/events?event=153190904showd&month=7&year=2021

وتابع الوزير "اكتشف فوائد دراسة العلوم يوم الاثنين ١٩ يوليو الساعة ٨:٠٠ مساءً:

https://www.ekb.eg/events?event=153193876showd&month=7&year=2021

أضاف الوزير:"سجل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الالكتروني المسجل به عبر ورشة بنك المعرفة المصري.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.



وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات.

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة