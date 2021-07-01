على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو (صور)

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، احتفالية، اليوم الخميس، بالميناء البري الجديد، بحي الضواحي احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

وتضمنت الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عدد من الفقرات الفنية لفرقة عجميات للفنان عمرو عجمي واحمد العجمي وقدموا عدد من الفنون الشعبية والاستعراضية، في ظل تفاعل وتجاوب كبير من المواطنين وسكان المنطقة.

وكان محافظ بورسعيد قد تقدم ماراثون رياضي للدراجات البخارية والهوائية والجري، انطلق من أمام مقر قوات أمن بورسعيد بحي الضواحي مرورًا بعدد من الشوارع الحيوية التي جرى تطويرها مؤخرًا وهي شوارع: عبد الرحمن شكري، والرحاب ، والبترول، وانتهاءً بالميناء البري الجديد والحديقة الدولية المجاورة له.

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

وكان قد تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، صفوف المشاركين بماراثون رياضي للدراجات البخارية والهوائية والجري، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، برئاسة عبد الفتاح حافظ احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

وانطلق الماراثون من أمام مقر قوات أمن بورسعيد بحي الضواحي مرورًا بعدد من الشوارع الحيوية التي جرى تطويرها مؤخرًا وهي شوارع: عبد الرحمن شكري، والرحاب، والبترول، وانتهاءً بالميناء البري الجديد والحديقة الدولية المجاورة له.

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

وشهد الماراثون مشاركة أعداد كبيرة من الشباب، في ظل تواجد مكثف لرجال الشرطة والمرور لتسيير الحركة المرورية وتأمين الماراثون.

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، احتفالية، اليوم الخميس، بالميناء البري الجديد، بحي الضواحي احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وتضمنت الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عدد من الفقرات الفنية لفرقة عجميات للفنان عمرو عجمي واحمد العجمي وقدموا عدد من الفنون الشعبية والاستعراضية، في ظل تفاعل وتجاوب كبير من المواطنين وسكان المنطقة.

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو