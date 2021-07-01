الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو (صور)

بورسعيد تحتفل بذكرى
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، احتفالية، اليوم الخميس، بالميناء البري الجديد، بحي الضواحي احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

 

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو 

وتضمنت الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عدد من الفقرات الفنية لفرقة عجميات  للفنان عمرو عجمي واحمد العجمي وقدموا عدد من   الفنون الشعبية والاستعراضية، في ظل تفاعل وتجاوب كبير من المواطنين وسكان المنطقة.

وكان محافظ بورسعيد قد تقدم ماراثون رياضي للدراجات البخارية والهوائية والجري، انطلق من أمام مقر قوات أمن بورسعيد بحي الضواحي مرورًا بعدد من الشوارع الحيوية التي جرى تطويرها مؤخرًا وهي شوارع: عبد الرحمن شكري، والرحاب ، والبترول، وانتهاءً بالميناء البري الجديد والحديقة الدولية المجاورة له.

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو 

وكان قد تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، صفوف المشاركين بماراثون رياضي للدراجات البخارية والهوائية والجري، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، برئاسة عبد الفتاح حافظ احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو 

وانطلق الماراثون من أمام مقر قوات أمن بورسعيد بحي الضواحي مرورًا بعدد من الشوارع الحيوية التي جرى تطويرها مؤخرًا وهي شوارع: عبد الرحمن شكري، والرحاب، والبترول، وانتهاءً بالميناء البري الجديد والحديقة الدولية المجاورة له.

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو 

وشهد الماراثون مشاركة أعداد كبيرة من الشباب، في ظل تواجد مكثف لرجال الشرطة والمرور لتسيير الحركة المرورية وتأمين الماراثون.

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، احتفالية، اليوم الخميس، بالميناء البري الجديد، بحي الضواحي احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وتضمنت الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عدد من الفقرات الفنية لفرقة عجميات  للفنان عمرو عجمي واحمد العجمي وقدموا عدد من   الفنون الشعبية والاستعراضية، في ظل تفاعل وتجاوب كبير من المواطنين وسكان المنطقة.

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو

بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو
شهد سمسمية ميناء بري الضواحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

الباز يكشف: لماذا قال الرئيس السيسى «ماشى بكرم ربنا»؟

تشكيل الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى

«تقلبات جوية».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أسباب التحفظ على أموال «حسن راتب»

«علمية كورونا»: 3 سلالات للفيروس في مصر ليس من بينها «دلتا» الهندية

المركز الثقافى الروسى ينظم اللقاء الأول للنادى الإعلامى بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

على الحدود مع مصر.. الجيش الإسرائيلى ينشر سرية دبابات نسائية لأول مرة

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته