الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تعرف على شروط الإجازة دون أجر وفقًا لقانون الخدمة المدنية

مواظفين
مواظفين

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 بعض حالات للموافقة على طلب الإجازة دون أجر للموظفين، وهي:

يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة, ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
وتستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في لامرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الطفل بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
ويجوز للسلطة المختصة، وفقًا للقواعد التى تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثنى قانون الخدمة المدنية  من أحكام قانون التأمين الاجتماعى، تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

ولا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أية إجازة تم النص عليها فى هذا القانون طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
فيما يُحظر على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة, وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية

القوات المسلحة قانون الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية رعاية قانون الطفل المرضى الطفل الإجازة مدة بقاء طفلها

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

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