بكرة أحلى.. رئيس مؤسسة «حياة كريمة»: 58 مليونًا يستفيدون من تطوير الريف

قالت آية عمر القمارى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، إن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف تعد أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديث، لأنها تمس المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد المواطنين المستهدفين بجميع مراحل المبادرة يبلغ حوالى ٥٨ مليون مواطن.

وأضافت أن المبادرة تعزز إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال ميادين عملها، وتهدف إلى التنمية المستدامة للمناطق المستهدفة، من خلال محور توفير فرص العمل، والتمكين الاقتصادى للأهالى فى المحافظات والمراكز المستهدفة، وإقامة جميع المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، فضلًا عن إنشاء بنية تحتية قوية مثل شبكات ومحطات مياه الشرب وشبكات ومحطات الصرف الصحى، وخطوط الكهرباء وشبكات الاتصالات والغاز.

وبينت أن المبادرة تشمل أيضًا محور الأبنية التعليمية من خلال تطوير وإنشاء مدارس تعليمية لجميع المراحل، حيث تستهدف إقامة ١٣ ألف فصل، وبلغت نسبة الإنجاز أكثر من ٢٠٪، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع الذى تم إنجازه بنسبة أكثر من ٤٠٪، فضلًا عن محور إقامة «سكن كريم» من خلال إنشاء البيوت وتطويرها وتجهيزها لتحسين جودة حياة المواطن.

وأشارت إلى أنها تشمل محور الخدمات الصحية من خلال إنشاء وحدات صحية ومراكز صحية ومستشفيات، وإدخال مراكز «حياة كريمة» الـ٥٢ بمشروع التأمين الصحى الشامل، ومحور التدخلات الاجتماعية الذى يستهدف تلبية احتياجات الأسرة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، وإعداد برامج خاصة لهم، بجانب إعداد برامج توعية وتأهيل تناسب كل محافظة ومركز وقرية وطبيعة كل منطقة وثقافتها وهويتها وعاداتها الخاصة بها، منوهة إلى أنه تم إنجاز المشروع فى ٣٧٥ قرية كنموذج تجريبى للمبادرة بإجمالى ٤.٥ مليون مستفيد.

ولفتت «القمارى» إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف تغيير وتطوير حياة المواطنين الأكثر احتياجًا بشكل ملموس، بما يضمن لهم حياة كريمة مستدامة، حيث يبلغ عدد القرى المستهدفة ٤٥٨٤ قرية باستثمارات تزيد على ٦٠٠ مليار جنيه بكل مراحل المبادرة.

وذكرت أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف ١٨ مليون مواطن، بمشاركة أكثر من ٢٤ وزارة وهيئة تنفيذية ومعاونة، و٢٣ جمعية أهلية، وتابعت: «مبادرة حياة كريمة تحقق معادلة كان من الصعب تحقيقها على مدار عقود، وهى توحيد جميع جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والشباب المتطوع وشركاء التنمية داخل وخارج مصر، حيث اجتمعت هذه الجهات جميعًا لإنجاح هذا المشروع التنموى».