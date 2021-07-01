«فسفور الغلابة».. «البكلويز» وجبة مفضلة لأهالي بورسعيد (فيديو)

"في عرض اشبه بالشو يجذب محمد زبائنه، ورغم تواجده وسط منطقة سكنية ولكن الجميع اعتاد على صوته: صلاة النبي صلاة النبي بلدي وبتاع الغلابة يا بكلويز"، بهذه الكلمات يجذب بائع البكلويز البلدي بمحافظة بورسعيد الزبائن، المارة في شوارع مدينة بور فؤاد، والتي تحرص خلال هذه الأيام علي تناول وجبة البكلويز البلدي، والذي يطلق عليه في الموسم "فسفور الغلابة" نظرا لارتفاع أسعاره في غير موسمه ليصل لـ١٠٠ جنيه للكيلو في بعض الأحيان.

يعمل محمد صابر في مهنة صيد وبيع البكلويز منذ 17 عاماً، ويقول إن البكلويز يتم صيده من أعماق البحر ومن الشواطئ، ويستطرد "في غير الموسم صعب العيلة تشتري 2 كيلو بكلويز بـ200 جنيه ولا بـ150، إنما في الموسم بـ50 هتاكل بـ100 هتاكل"، مشيراً إلى أن البكلويز البلدي يختلف بشكل كبير عن الأصفر والأبيض، مؤكداً أن البورسعيدية "أكيلة بحريات" ويستطيعون التفرقة في الطعم بين البلدي والأصفر.

ويؤكد "صابر" لـ"الدستور"، أن الصيف هو الموسم الرئيسي للبكلويز، مع ارتفاع درجة الحرارة التي تكون عامل رئيسي في ظهور البكلويز بغزارة على الشواطئ التي تجعل المعروض في الأسواق كثير، ويترواح سعر الكيلو خارج الموسم من 70 لـ150 جنيها، بينما يباع في الموسم من 15 لـ65 جنيهاً حسب الحجم.

وعن طريقة العرض والبيع يقول "بائع البكلويز" أنه يتم فرزه جيداً لاستخراج المكسور والطوب والصدف ويتم "دعكه" في الماء المالح، وبعدها يتم عرضه في "طشت" من الألمونيوم في مياه كالزجاج ليكون جاهز للبيع للمواطنين.

ويستكمل صابر: "لما الزبون بيجي بيختار الحجم اللي عاوزه وبيتم فرزه مرة أخرى عن طريق مصفي وإعادة تنظيفه بمياه بحر ويوضع بعد الوزن في كيس مليء بمياه البحر ليتم الحفاظ عليه حي حتى الطهي".

ويؤكد أن البكلويز من أهم الوجبات المُفضلة للمواطنين من أبناء بورسعيد، والأسواق تشهد في الموسم إقبال كثيف بسبب انخفاض السعر، حتى أن بعض المواطنون يحرص على تناوله يومياً على العشاء، ويكشف أن عدداً من المواطنين يتناوله بدون طهي قائلاً "أنا عندي زباين بتاخد نص كيلو تقزقزه زي اللب".

وأوضح "بائع البكلويز البلدي"، طريقة طهي البكلويز مشيرا إلى أن له طريقتين في الطهي، الأولى تكون عن طريق الشوي على الجريل والطريقة الأخرى تكون من خلال سلق البكلويز، وهي الطريقة الأفضل لأن المواطنون يفضلون تناول شربة البكلويز.

يذكر أن البكلويز من الأكلات البحرية لكائنات رخوية وتختلف طرق صيدها عن صيد الأسماك، فهي تكون في أرضية البحر وداخل الرمال وتنشط في أشهر معدودة بالسنة، وتخرج علي الشاطئ مع ارتفاع درجة الحرارة.

البكلويز

البكلويز

البكلويز

البكلويز