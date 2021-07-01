«نظافة القاهرة» تستعد لاحتفالات المحافظة بالعيد القومى

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، جولة اليوم الخميس، تفقد خلالها أعمال التطوير واللمسات النهائية للاستعداد لافتتاح مراحل التطوير بمحور العروبة بصلاح سالم شاهد خلالها شبكة خراطيم الري بالتنقيط وطلب من المركزية للتجميل البدء في الزراعات والشتلات بمحيط تمثال رمسيس.

كما تابع رئيس الهيئة أعمال تطوير شارع المشير أحمد إسماعيل وشارع سيد زكريا بمنطقه شيراتون وتابع أعمال التطوير بتلك المنطقة، وكذلك أعمال زراعة المثلثة الموجودة في طريق النصر أمام النادي الأهلي بمدينة نصر بمعرفة المركزية للتجميل والانتهاء من تحسين مظهرها وأعمال الإنشاءات بمعرفة الإدارة العامة للمشروعات.

ثم قام بالمرور على ورش الهراسات للمعدات الثقيلة بالدراسة حيث شاهد ما تم إنجازه من أعمال تطوير ورفع كفاءة المباني الإدارية والورش الرئيسية لإصلاح المعدات الثقيلة والجزء الذي تم الانتهاء منه من صب الخرسانة الجاهزة للأرضيات أمام الورش بمعرفة الإدارة العامة للمشروعات، ونبه رئيس الهيئة على ضرورة الانتهاء من باقي الأرضيات في موعد أقصاه السبت المقبل للبدء في الاستعدادات الخاصة بافتتاح مراحل التطوير في أعياد محافظة القاهرة الأسبوع المقبل.

وقام رئيس هيئة نظافة القاهرة بجولة للمرور على الورش الإنتاجية لتفقد اعمال الدهانات والإنشاءات والتصميمات في جميع أنحاء الورش الإنتاجية ومدى استعدادها للافتتاح في أعياد المحافظة مع ورش الهراسات.

وفي نهاية الجولة تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقتي الأهرام والبازليك بمصر الجديدة بشارع الأهرام بمعرفة الإدارة العامة للمشروعات والورش الإنتاجية والإنارة والتجميل وطلب من الجميع مزيد من الجهد لإنهاء تلك الأعمال.

رافق رئيس الهيئة في جولته العميد محمود أبو بيه رئيس المركزية للنظافة وأسعد محمد مدير عام المخازن والمكلف لمتابعة أعمال التطوير بالورش الإنتاجية والحدائق وصبري الجوهري مدير العلاقات العامة والإعلام.

احتفالات محافظة القاهرة بالعيد القومي

احتفالات محافظة القاهرة بالعيد القومي

احتفالات محافظة القاهرة بالعيد القومي