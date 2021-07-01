الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجلس جامعة بنها يشكر الكليات المشاركة في مبادرة حياة كريمة بشبين القناطر

جامعة بنها
جامعة بنها

وجه مجلس جامعة بنها في جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر إلى عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين المشاركين في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر خلال الفترة الماضية.

وقال "الجيزاوى" انه مع انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية استعدت جامعة بنها من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشاركة في المبادرة بالتنسيق مع اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية، ومنسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق جولات لرصد احتياجات القرى ومتطلبات تنميتها من أجل توظيف إمكانيات الجامعة في تحقيق هذه الاحتياجات على أرض الواقع.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والكليات قد وضع آلية المشاركة في مبادرة حياة كريمة، لتطوير قرى مركز شبين القناطر من خلال تنظيم قوافل طبية، وبيطرية، وزراعية، وإرشاد صحي، ورصد للملوثات البيئية وتثقيفية للأهالي بقرى المبادرة بجانب إطلاق قوافل رياضية بمراكز الشباب للتعريف بأهمية ممارسة الرياضة والأنشطة الرياضية.

وأضاف "سوسة" أنه تم تحديد دور الكليات والقطاعات للمشاركة في المبادرة والتي تتضمن توفير الخدمات المختلفة للأهالي، وتطوير مشروعات البنية الأساسية، وتجميل مداخل القرى من خلال كليات الهندسة والتربية النوعية وطلاب كلية الفنون التطبيقية الذين قاموا بمجهودات عظيمة ضمن مشروعات تخرجهم هذا العام.

وأوضح أنه شاركت كلية التجارة بندوات عن المشروعات الصغيرة ودراسات الجدوى، مشيرا الى ان الفترة الماضية قد شهدت تنظيم حملات طرق أبواب وقوافل متنوعة شارك فيها نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بمختلف كليات الجامعة.

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