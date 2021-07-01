القومى للمرأة: نسبة الوزيرات زادت من 6% لـ 25% عام 2018

كشف تقرير أعده المجلس القومى للمرأة، تحت عنوان "جهود تمكين المرأة المصرية 2014-2021"، أن الحكومة المصرية، قد خصصت مبلغا وقدره 242 مليار جنيه مصري لصالح المرأة في الفترة من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019.

وكشف التقرير، أنه فى محور التمكين السياسي والقيادة، زادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% فى عام 2017 ثم إلى 25% فى عام 2018 (8 وزيرات وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري).

كما أشار التقرير إلى زيادة نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018، ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في العام 2019 ، وزيادة نسبة النساء في البرلمان المصري من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018، وقد حصلت المرأة المصرية علي نسبة 25% من البرلمان المصري في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019.

وأشار التقرير إلى أنه وصلت نسبة تمثيل النساء فى الدورة البرلمانية التشريعية الحالية 2020 لـ 27% ، والتى تمثل أعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصرى منذ إعطاء المرأة حق الترشح

وأوضح التقرير أن كوتة المرأة فى المجلس حسب القانون المصرى 10% ووصلت نسبة السيدات فى مجلس الشيوخ إلى حوالى 14%، وذلك بعد أن ضاعف الرئيس السيسى عدد السيدات المعينات.

ولفت التقرير إلى أنه فى وزارة الخارجية، هناك 30% من إجمالى كادر الخارجية سيدات منهن 10 سفيرات ورؤساء بعثات، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف عينت 17 سيدة فى مناصب قيادية بالوزارة للمرة الأولى فى تاريخ الوزارة .

كما لفت التقرير إلى زيادة نسبة النساء فى مجالس الإدارة فى البورصة المصرية إلى 10.1% والقطاع المصرفى 14.8%، وقطاع الأعمال العام 6.1%، ونسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفيذية 7.1% وهى أعلى من المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يقدر بـ 5.4%.