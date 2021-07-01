الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

96 ألف مستفيدة من خدمات مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة

نجح المجلس القومى للمرأة، خلال السنوات السابقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تحقيق العديد من الإنجازات، متسلحا بالإرادة السياسية القوية للنهوض بملف تمكين وحماية المرأة فى مصر، حيث أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى أولوية قصوى، لتحقيق نتائج ملموسة وجادة فى هذا الملف.
وأصدر المجلس تقريرا بعنوان "حصاد المجلس القومى للمرأة فى العصر الذهبى"، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

ومن أبرز الإنجازات التى شهدها ملف المرأة، هو إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

كما استفاد نحو 96 ألف امرأة من خدمات مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة.

ونجح المجلس مؤخرا فى إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث فى مصر برئاسة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وضمت اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية فى مصر، والتى تهدف إلى توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للقضاء على الختان.

كما تم إنشاء 25 وحدة لمكافحة التحرش فى الجامعات الحكومية، وهدفهم زيادة الوعى بين موظفى الجامعة والأساتذة، والمطالبة بحقوقهم حال تعرضهم للتحرش فى الجامعة، وتوعيتهم بآليات الإبلاغ والتعامل مع الأطراف المعنية ودعم الضحايا الذين تعرضوا للتحرش.

كما سارع المجلس بإنشاء 4 وحدات استجابة طبية، للتعامل مع السيدات اللاتى تعرضن للعنف بمستشفيات جامعة القاهرة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة أسيوط.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

غلق جزئى بشارع الأهرام فى الاتجاهين لمدة 3 أيام

الباز يكشف: لماذا قال الرئيس السيسى «ماشى بكرم ربنا»؟

تشكيل الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى

«تقلبات جوية».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أسباب التحفظ على أموال «حسن راتب»

«علمية كورونا»: 3 سلالات للفيروس في مصر ليس من بينها «دلتا» الهندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

على الحدود مع مصر.. الجيش الإسرائيلى ينشر سرية دبابات نسائية لأول مرة

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته