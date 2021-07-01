96 ألف مستفيدة من خدمات مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة

نجح المجلس القومى للمرأة، خلال السنوات السابقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تحقيق العديد من الإنجازات، متسلحا بالإرادة السياسية القوية للنهوض بملف تمكين وحماية المرأة فى مصر، حيث أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى أولوية قصوى، لتحقيق نتائج ملموسة وجادة فى هذا الملف.

وأصدر المجلس تقريرا بعنوان "حصاد المجلس القومى للمرأة فى العصر الذهبى"، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

ومن أبرز الإنجازات التى شهدها ملف المرأة، هو إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

كما استفاد نحو 96 ألف امرأة من خدمات مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة.

ونجح المجلس مؤخرا فى إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث فى مصر برئاسة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وضمت اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية فى مصر، والتى تهدف إلى توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للقضاء على الختان.

كما تم إنشاء 25 وحدة لمكافحة التحرش فى الجامعات الحكومية، وهدفهم زيادة الوعى بين موظفى الجامعة والأساتذة، والمطالبة بحقوقهم حال تعرضهم للتحرش فى الجامعة، وتوعيتهم بآليات الإبلاغ والتعامل مع الأطراف المعنية ودعم الضحايا الذين تعرضوا للتحرش.

كما سارع المجلس بإنشاء 4 وحدات استجابة طبية، للتعامل مع السيدات اللاتى تعرضن للعنف بمستشفيات جامعة القاهرة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة أسيوط.