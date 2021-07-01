عصر ذهبى.. تحول كبير فى ملف تمكين المرأة بعهد الرئيس السيسى

خطوات تاريخية للمرأة المصرية تحققت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وبفضل دعمه القوي وثقته في قدراتها شهد ملف نصرة المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفاً لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة.

وأطلق المجلس القومى للمرأة، تقريرا بعنوان "حصاد المجلس القومى للمرأة فى العصر الذهبى"، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، استعرض فيه أبرز الإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية فى الفترة من "2016: 2021"، لتؤكد أنه على مدار 7 سنوات فتحت للمرأة آفاقا جديدة لم تتاح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانا من الرئيس السيسى بأهمية دور المرأة ودعمها حرصا منه على منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

ويعتبر المجلس القومى للمرأة من أهم آليات المرأة وأكثرها تأثيرا وقوة فى مجال تمكين المرأة على المستوى العربى والإقليمى، لما حققه خلال السبع سنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة فى مجال تمكين وحماية المرأة.

واعتمد المجلس القومى للمرأة على الإرادة السياسية القوية، للنهوض بملف تمكين وحماية المرأة فى مصر، حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى أولوية قصوى، لتحقيق نتائج ملموسة وجادة فى هذا الملف.

وبنيت عقيدة المرحلة أنه غير مسموح تماما أن لا تتمكن الدولة المصرية من حماية مقدراتها دون إسهامات المرأة فى عملية إعادة بناء الدولة كما شملت أركان العقيدة أن الدولة المصرية لا يوجد فيها مكان للرجعية والفكر المتطرف الذى لا يعطى المرأة حقها ويغفل دورها وأهميته.

ومن هنا بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ المجلس القومى للمرأة حيث شمله شأن جميع مؤسسات الدولة بعد ثورة 30 يونيو عملية إعادة نظر فى دوره واختصاصاته والمطلوب منه، لتحقيق تمكين شامل للمرأة.

وتم إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة فى فبراير 2016، حيث فازت الدكتورة مايا مرسى بالانتخاب بين أعضاء المجلس بمنصب رئيسة المجلس، وهى ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه فى عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب.

ويمكن القول أن المجلس القومى للمرأة، والذى يصنف على العلوم السياسية على أنه "آلية وطنية" أصبح من أهم المؤسسات فى النطاق العربى والإفريقى والشرق الأوسطى فى مجال تمكين وحماية المرأة، وأصبح مثالا دوليا يحتذى به، لما استطاع أن يحققه خلال السبع سنوات الماضية من تقدم فى مجال تمكين وحماية المرأة.

المجلس كى ينجح لم يتعامل بسطحية بتبنى مجموعة من المبادرات الديكورية، بل عمل على كتابة استراتيجية وطنية كى تكون الأساس العميق المتماسك المترابط المكثف لسياسة يمكن صناعتها فى مصر فى مجال تمكين وحماية المرأة، وتم إصدار قانون رقم 30 لعام 2018 لتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة كى يشمل اختصاصاته بما يتناسب مع المطلوب منه.

منذ إنشاء المجلس أصبح منوط إليه بعض الاختصاصات، والتى ساهمت فى تحقيق مكتسبات عديدة للمرأة المصرية على الأصعدة كافة.

- اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شؤون المرأة، للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى، والثقافى، وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة.

- اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التى تواجهها.

- التنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقرارها فى الخطة القومية، والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة،

والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

- المشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة.

- متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن.

- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها،

للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك.

- إبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، ومتابعة ما تم التصديق عليه

منها، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك.

- إبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بمجال المرأة.

- تمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

- المشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وفق اختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.

- تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.

- إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.

- نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها، بالاستعانة بجميع وسائل الإعالم المرئية والمسموعة والمقروءة، وإعداد المواد والبرامج العالمية اللازمة للتوعية بدور المرأة فى المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، إصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته.

- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات فى الموضوعات التى تخص المرأة، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهارتها فى جميع المجالات.

آليات عمل المجلس القومى للمرأة

يتكون المجلس القومى للمرأة من 30 عضوا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.

ولدى المجلس القومى للمرأة 27 فرعا بجميع محافظات مصر، و17 لجنة متخصصة تضم 350 عضوا من الخبراء فى المجالات المختلفة.

ويعمل المجلس القومى للمرأة مع 5.000 رائدة من رائدات المجلس القومى للمرأة فى المحافظات، و540 متطوعا ومتطوعة، كما لدى المجلس القومى للمرأة منتدى يضم حوالى 50 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمرأة.

وأنشأ المجلس القومى للمرأة مكتبا لشكاوى المرأة بجميع محافظات مصر، ومركزا لتنمية مهارات المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادى.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

بدأ المجلس القومى للمرأة عمله فى 2016، بإعداد رؤية وخطة وطنية لملف المرأة فى مصر، فقد أعد المجلس القومى للمرأة الاستراتيحية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وتعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها.

وقد اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، فى عام 2017 والتى هى خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

وتحتوى الاستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية:

- التمكين السياسى والقيادة

- التمكين الاقتصادى

- التمكين الاجتماعى

- الحماية

بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.

وقد أنشأ المجلس القومى للمرأة مرصد المرأة المصرية ENOW، لضمان وجود متابعة صارمة لتنفيذ الإستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والتقييم، والتى تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه.