«علمية كورونا»: أبحاث لتطعيم الحوامل وتجنيبهن خطر الإصابة

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر ستصبح مصدرة للقاحات كورونا فى قارة إفريقيا قريبًا، وذلك عقب البدء فى تصنيع اللقاحات محليًا. وأوضح أنه من المقرر أن يكون لدى وزارة الصحة والسكان فائض من اللقاحات التى سيجرى إنتاجها، خاصة أنه من المقرر إنتاج ٨٠ مليون جرعة سنويًا.

وقال: «جميع اللقاحات الموجودة فى مصر آمن ومتاح لجميع المصريين والأجانب الموجودين فى البلاد»، مشددًا على ضرورة تسجيل المواطنين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك، أو من خلال الوحدات الصحية لكبار السن.

وأشار إلى أن هناك بعض الأبحاث التى تتم على اللقاحات، للبدء فى تطعيم السيدات الحوامل وتجنيبهن خطر إصابتهن بالفيروس خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان توليان صحة المواطنين الأهمية الأولى، وذلك ما يمكن ملاحظته فى القرارات والإجراءات الخاصة بسرعة توفير اللقاحات والتعامل مع الفيروس.

وحول أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أوضح رئيس علمية كورونا أنه لا يمكن التأكد بدقة من أعداد المصابين، وذلك نظرًا لطبيعة الفيروس المتغيرة وحقيقة أنه لا يصيب الجهاز التنفسى فقط وإنما عددًا من أجهزة الجسم المختلفة، مع أعراض متغيرة.