الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الشيخ إمام.. صوت الشعب

الشيخ إمام
الشيخ إمام

«مصر يامّه يا بهية.. يا أم طرحة وجلابية.. الزمن شاب وإنتى شابة.. هو رايح وإنتى جاية».. مَنْ منا لم يغن هذه الأغنية يومًا ما؟.. مَنْ منا لم تؤثر فيه وتلهب مشاعره؟.. مَنْ منا مرت على مسامعه «البحر بيضحك ليه» وصولًا إلى «أتوب عن حبك أنا» أو«بستنظرك»، ولم يقل: رحمك الله يا شيخ إمام.

ولد الشيخ إمام عيسى فى ٢ يوليو ١٩١٨، بقرية أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، لأسرة فقيرة، وأصيب بالرمد الحبيبى وهو فى عمر عام، وبسبب الوصفات الخاطئة فقد بصره.

استطاع الشيخ إمام حفظ القرآن كاملًا وهو فى سن الحادية عشرة، وكان يحب الاستماع للشيخ محمد رفعت فى الإذاعة... ثم بدأ فى احتراف الموسيقى والعزف على العود ولازم الشيخ زكريا أحمد قبل أن يجتمع مع نصفه الآخر الشاعر أحمد فؤاد نجم عام ١٩٦٢ وقدما أغنية «أنا أتوب عن حبك أنا».. واستمرت رحلتهما معًا حيث قدما العديد من الأغانى التى دفعا ثمنها.

واصل الشيخ إمام رحلته، حيث قدم العديد من الأعمال الخالدة إلى أن توفى فى ٧ يونيو ١٩٩٥.

 

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ثورة الشعب والجيش

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